Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el choque existente entre los miembros del PSOE tras las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al partido por la amnistía:

Un amigo mío llama a este gobierno la banda del Atleti, por la cantidad de líneas rojas que llevan en la camiseta. Lo más ridículo es contemplar a los ministros mensajeros, alabándose al jefe y a sí mismos, y retorciendo los argumentos para que una manzana nos parezca un destornillador.

La más previsible es la mentirosa vice todo, que esos días sale ya enfadada de casa, y con el esternocleidomastoideo tirante, que un mal día, ya verás, puede tener una desgracia en el cuello. Me atrae mucho más el que era alcalde Valladolid, porque a los bajitos siempre nos seducen los chulos, y el ministro, de… ¿de qué es ministro? De Transportes, creo, posee esa jactancia clásica, ese aspecto valentón, donde suma la altanería de barriada con la majeza del fanfarrón.Es uno de los mentirosos del Gobierno que más me divierten, porque además esboza esa sonrisa de quién está convencido de que cae bien a todo el mundo.





Ayer, también salió el mentiroso ministro de Interior para acusar al presidente de Castilla-La Mancha de no saberse la historia del PSOE ¿de qué PSOE, mentiroso ministro? ¿Del que colaboró con la dictadura de Primo de Riveray todos los partidos menos el PSOE fueron ilegalizados? ¿De las elecciones municipales de 1931, donde la derecha sacó casi cuatro veces más concejales que los republicanos y el fracaso se convirtió en proclamar la República? ¿Del siguiente fracaso electoral que derivó en la revolución de Asturias y un intento de golpe de Estado? ¿O del pucherazo de las elecciones del 36 que alentaron la Guerra Civil?

Y, naturalmente, un montón de socialistas honrados que pagaron con su vida ser afiliados a UGT, como otros de derechas la perdieron por ser seminaristas. Pero no nos dé lecciones de Historia, mentiroso ministro, que ahonda en el ridículo, y ustedes están en un PSOE que se parece tanto a la socialdemocracia que contribuyó a la Transición, como Jack el Destripador se parece a un fino cirujano del hospital Puerta de Hierro.

¡Ah! Y el domingo no vaya a la plaza de España, de Madrid, porque miles de personas con algo de sentido común -los que usted, mentiroso ministro, insulta llamándoles fachas- se van a reunir para constatar que no están solos, y que la locura impulsada por ustedes no les va a inmovilizar.





