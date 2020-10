Herrera, sobre el CGPJ: "Sánchez, igual de bolivariano que Iglesias, es capaz de convertir Madrid en Caracas"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Le llevo contando desde las 06:00 de este 14 de octubre del 2020, de este día de miércoles, que hoy se puede tener dudas acerca de cómo jerarquizar la información porque hay cosas que son importantes, otras que son interesantes, otras que son las dos cosas y que son fáciles de titular. O lo titulamos el asalto al Estado o el capricho del sátrapa o alguna cosa parecida o la ley mordaza de Sánchez, es decir, llegar hasta el último rincón del Estado y tener control sobre todo él. Del sátrapa se dice de aquella persona que gobierna despóticamente, que hace ostentación de poder. Ustedes ya me dicen si le encaja o no al personaje que tenemos de presidente del Gobierno.

Ayer, martes y 13 del 2020, el peor día del peor año. Un día en el que la tragedia de 80 muertes por covid se unió al abuso, la intemoperancia, la arbitrariedad del Gobierno que se plasma en dos hechos que le vengo contando esta mañana. El más grave es su plan para asaltar un órgano constitucional como es el Poder Judicial. Y el más elocuente, las trampas que está haciendo, incluido desdecirse de sus palabras para mantener el pulso político en Madrid, así que permíta que vaya primero por el Poder Judicial.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

El CGPJ es el órgano de Gobierno de los jueces, lleva dos años con un mandato caducado, no es ninguna novedad, eso pasa, pero Sánchez ha dicho que hasta aquí hemos llegado y ayer envió a Adriana Lastra y a Pablo Echenique, o sea, a lo mejor de cada casa a anunciar una reforma a uña de caballo que va en contra de la letra y del espíritu de la Constitución para imponer su mayoría.

¿Y por qué es imporgtante el control del Consejo? El CGPJ no juzga, pero sí nombra a quiénes juzgan. Nombra a los magistrados que ocupan los más importantes puestos de la judicatura. Fíjense si es imorgtante este hecho que aquí se justificó una moción de censura que tumbó a un Gobierno porque un juez, supuestamente progresista, José Ricardo de Prada, decidió poner una frase contra Rajoy en una sentencia. El juez ya ha sido retirado de otras causas y posiblemente recibirá un severo revolcón un día de estos, pero el cambio de Gobierno ya se ha quedado.

LA CLAVE DE LA REFORMA PARA RENOVAR EL CGPJ

¿Cuál es la clave de la reforma? Tiene dos aspectos principales: limitar la capacidad del Consejo para cumplir sus funciones si esta caducado, es decir, que no pueda seguir nombrando jueces, hombre, y la más profunda, la que atenta de lleno contra la letra, contra el espíritu de la Constitución, que es eliminar la exigencia de una mayoría de 3/5 en el Congreso para nombrar a los vocales del Consejo y, en cambio, permitir que se haga solo con mayoría simple, es decir, en vez de 210 votos previstos en la Constitución, que se nombren con 176. Acabar con esa mayoría reforzada de 210 votos es acabar con el consenso que exige la Constitución.

El sistema dista mucho de ser perfecto y los jueces siempre reclamaron ser ellos y no los políticos los que elijan al Poder Judicial. Lo cierto es que el sistema de elección de los 3/5 siempre se mantuvo. Con más diligencia o con menos, el Poder Judicial siempre fue fruto de un pacto del PP y del PSOE. Y esto es lo que liquida esta reforma: la obligación de entenderse. La reforma liquida el consenso y la independencia del Poder Judicial. Cuando la reforma se apruebe, el Consejo será una mera traslación de la mayoría de este Gobierno de salteadores de caminos, de las reglas democráticas.

Un sátrapa no se entiende con nadie, un sátrapa no entiende de consensos, un sátrapa no admite límite alguno a su voluntad. Y, además de la perversión de fondo, que es controlar a todos los jueces que, además, tienen que juzgar a todos los socios de Pedro Sánchez por una cosa o por otra porque todos tienen algún marrón, ahí está Podemos, ERC, además de esa perversión de fondo, la reforma se ha planteado a uña de caballo por los grupos políticos qur forman el Gobierno para así evitar un informe previo de órganos constitucionales, como el Consejo de Estado, el CGPJ, el Ministerio Fiscal, que eso lleva tiempo y que una vez escuchado tú puedes seguir haciendo lo que quieras, pero, hombre, te embadurna un poco las manos.

LIQUIDAR LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS

Y entonces, miren, en esta reforma el problema no es Iglesias, es Sánchez, que es exactamente igual de bolivariano, que es capaz de hacer que la capital de España sea Caracas. Este Sánchez, le recuerdo, es el mismo al que un Comité Federeal del PSOE le echó a patadas por hacer con el partido lo mismo que está haciendo ahora con el país: manosearlo a su gusto. La bochornosa tarde, ¿se acuerdan?, en la que Sánchez quiso poner una urna para votar sin ninguna garantía. Lo de ahora es exactamente lo mismo. A mí lo que haga en su partido, como comprenderán, si los del partido tragan, que no tragaron y lo echaron por la ventana, por cierto, muchos de los cuales ahora están callados, están acogotaditos en un rincón. Susana Díaz, todo lo que decía de Pedro Sánchez en público y en privado. Y ahora ha descubierto a Pedro Sánchez. Y como Susana los demás.

Bueno, Sánchez va a tumba abierta tratando de liquidar los controles democráticos y ocupar todos los resquicios: el Poder Judicial, la Fiscalía, RTVE, el CIS... Todo ocupado por este Gobierno de antisistemas cuando tenemos el país destrozado por una pandemia con casi 60 mil muertos que el Gobierno no quiere reconocer, con una economía que cada vez lanza más señales de alarma y no contento con ser el peor gestor de Europa, el más inepto, el más incapaz, el Gobierno se empeña, además, en ser el más divisivo, el más sectario, el que está tensionando las instituciones como nunca hizo otro Gobierno de España.

ILLA TOMA A LOS MADRILEÑOS COMO REHENES

Y ante la tropelía perpetrada contra los jueces, la otra perpetrada contra Madrid. Ayer claro, quedó en segundo plano. El ministro Illa confirmó lo que le anticipábamos en la mañana de ayer, que no iba a cumplir las reglas que él mismo había fijado para levantar el confinamiento de Madrid. Es un descaro. Oiga, incluso, no deja de ser sorprendente porque ayer Illa dijo que donde había dicho 500 ya no vaía, que ahora son 200 casos por cada 100 mil habitantes.Y cuando Madrid llegue a 200 dirá que son 50 o se inventará otro criterio nuevo. Y, además, la arbitrariedad no se ejerce contra Ayuso o contra el alcalde Martínez Almeida, es contra cinco millones de madrileños que son rehenes del Gobierno.

manera tóxica con que este Gobierno ejerce el poder ha contagiado también al que era razonable, el señor Illa, inútil completo, pero razonable. Ayer dio un recital de demagogia, de falsedades para justificar una decisión. Él dijo que no se juega con la salud, que se guía solo por criterior científicos. Pero vamos a ver, Moncloa distribuía las imágenes de quiénes conforman el Comité de Seguimiento del Covid: el presidente del Gobierno, ministro de Sanidad, ministra de Administraciones Territoriales, el jefe del Gabinete, el jefe del Gabinete del vicepresidente segundo, la secretaria de Estado de Sanidad, Fernando Simón. ¿Dónde están los científicos? Pues en el mismo sitio en el que estaban los expertos de la desescalada, el tropel de mentiras que este tipo nos ha contado sistemáticamente. ¿Por qué Madrid sí y Navarra no? Cuando Navarra tiene un incidencia superior en un 50% a la de Madrid. Por criterios científicos no se decreta el estado de alarma por puro y mezquino interés político, lo cual convierte a los ciudadanos de Madrid en rehenes a los que hay que culpas y castigar por no votar a Sánchez.