Luis del Val: "Si el PP afirma que es distinto, que asuma sus errores. Y con Francisco Camps se equivocó"

Ayer me equivoqué y, por tanto, hoy me toca rectificar. Ayer afirmé que el PP, en Valencia, no se acordó ni de Rita Barberá ni De Francisco Camps, y no dije la verdad. Mejor dicho era una media verdad. Pablo Casado sí que nombró a Rita Barberá, pero a quien no nombró fue a Francisco Camps, que estaba sentado en primera fila. Al fin y al cabo, Pablo Casado es español, y los españoles tenemos una gran facilidad para hablar bien de los muertos y una permanente falta de entusiasmo para hablar bien de los vivos. Y Francisco Camps está vivo, a pesar de once años de citaciones judiciales, mostrado como escaparate de la corrupción política en Prensa, Radio y Televisión, sin que nadie hayamos recordado, con la frecuencia de sus absoluciones, que nunca ha sido condenado en los tribunales. Nunca.

No todos soportan esa persecución mediática sin derrumbarse. No todos aguantan el baldón de corrupto, año tras año, y la reapertura de causas que ya fueron cerradas, como si hubiera un concurso nacional a ver quién logra que Francisco Camps sea encontrado culpable de algo, excepto de su entrega en el servicio a Valencia y a los valencianos.

Si el PP afirma que es distinto, que asuma sus errores. Y con Francisco Camps se equivocó

Nunca me ha costado rectificar. Ni puedo apelar al secreto de Estado, como la ministra ante los tribunales, en Zaragoza. Por cierto, si alguien acusa a los abogados del Estado de mentir, o sea, prevaricar presuntamente, al informar a Italia que la euro orden contra El Prófugo estaba anulada ¿podrán recurrir al secreto de quién les dio la orden de mentir o tendrán que asumir, individualmente, las consecuencias? A no ser que el Artículo 14 de la Constitución, donde dice que todos somos iguales ante la Ley, esté anulado, y los abogados del Estado gocen de impunidad.

En fin, pido disculpas por la metedura de pata de ayer. El mismo PP que le ordenó a Rita Barberá que dejara su acta de senadora por Valencia, la recordó. Algo es algo, pero esperemos que el PP no espere a que se les mueran sus agraviados para hablar bien de ellos. Y que rectifique con Francisco Camps. La rectificación también es algo que nos cuesta a los españoles. Pedro Sánchez, otro español, nunca rectifica y prefiere seguir mintiendo. Si el PP afirma que es distinto, que lo demuestre y asuma sus errores. Y con Francisco Camps se equivocó. Que rectifique.