Del Val: "Cientos de civiles matados y mutilados en la invasión de Ucrania y nosotros hablando de Will Smith"

"Puede que este chiste me lo contara el autor y actor, Eloy Arenas, a lo mejor en el siglo pasado. Un conductor le hace un recorte peligroso a otro y, al poco, coinciden en un semáforo. La víctima del recorte baja la ventanilla, observa que el mal conductor va acompañado de una mujer no muy agraciada, y le dice: “No me extraña que conduzca tan mal, si va pendiente del loro que lleva al lado”. El marido, ofendido, se baja del coche, se acerca al otro conductor y, a medida que avanza, se percata de que el otro conductor es una especie de armario de luna, con dos manos como dos mazos sujetando el volante, y, muy digno, le pregunta. “¿Ha dicho lo del loro en serio o en broma?”. “En serio”, responde el armario de luna”. “Pues menos mal -dice el marido ofendido- porque yo las bromas no las aguanto”. Y da media vuelta. y se vuelve a meter en su coche.

Claro, que la mejor síntesis, el resumen más inteligente del incidente del que hoy habla todo el mundo, es el que publica José María Nieto en su caricatura de ABC. Un soldado, en la trinchera, dispara su arma y le grita al enemigo: “Y tu mujer lleva el pelo como la teniente O'Neil”. Su compañero de trinchera le recrimina: “Valeril, que sea la última vez que dices algo así. Hay límites que no se deben cruzar”.

Unos cuantos cientos de civiles habrán sido matados y mutilados en la invasión de Ucrania, desde que terminó la ceremonia de los Oscar, pero nosotros seguimos analizando la bofetada que -como ha recordado muy bien, Carlos, a las seis de la mañana- un millonario le propina a otro millonario, vestidos de smoking, y sin miedo a que les bombardeen sus lujosas residencias. Comprendo que los millonarios poseen bastante seducción, y prueba de ello es que nuestro presidente de Gobierno, cuando tiene algo que contar a los españoles, no acude al Congreso de los Diputados -donde están quienes democráticamente nos representan-, sino que antes invita a los presidentes de los consejos de administración de las empresas más importantes. Por cierto, Pedro I, El Mentiroso, le dijo a Feijóo que vale, que miraría lo de rebajar los impuestos, y ya es su primera mentira. Que se vaya enterando Feijó que esto no va de broma. Que lo de las mentiras va en serio, y será bastante difícil de aguantar".

