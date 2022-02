Luis del Val: "Tranquilos: a nuestro presidente no le gana a mentir ni Boris Johnson"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Boris Johnson y sus mentiras al pueblo británico:

"En realidad, Boris Johnson, el primer ministro, es un mentiroso, pero también es un patriota. Les mintió a sus conciudadanos cuando les soltó la consigna de “Europa nos roba” -¿les suena?- y con esa mentira logró que se votara la salida de la Unión Europea. Pero los escoceses -a ver si te crees que los escoceses no se dan cuenta de las cosas del dinero- percatados de que iban a perder en las exportaciones de whisky, comenzaron a removerse y a decir que si el Reino Unido se separaba de Europa, ellos se iban a separar del Reino Unido. Entonces, Boris Johnson, con ese aspecto de loco Carioco, que tanto gusta, comenzó a incrementar el consumo de whisky escocés en guateques caseros, con el patriótico objeto de que los escoceses no se dieran cuenta de que bajaba la facturación de sus exportaciones. Hay quien bebe para olvidar, pero Boris Johnson bebe para que Escocia no se separe, al grito de “Gran Bretaña nos roba”, que cree el ladrón que todos son de su misma condición.

En realidad, Boris Johnson ha descubierto el botellón de nuestros jóvenes, pero bajo techado, porque ya tiene una edad, 57 años, y el clima de Londres no es el de Madrid o el de Barcelona. Además, si se gastó su última pareja 100.000 euros en cortinas y fruslerías, tampoco van a escandalizar unas cuantas botellas de whisky, con cargo al presupuesto. Así que como allí se investiga de verdad, sin presumir de Transparencia, y las conclusiones son muy críticas, se va a ir a Kiev, para explicar, después, que ha salvado a Europa de la guerra él sólo, con su champú.

Mintió cuando era periodista, mintió cuando era alcalde, mintió con el Brexit y mintió negando que hubiera botellones en su pisito presidencial. Ha mentido tanto que aquí, en España, ha comenzado a sonar la alarma, no sea que Boris Johnson le arrebate el primer puesto cum laude a Pedro I, El Mentiroso, pero tranquilos que no hay peligro. Resulta que la carta de felicitación a nuestro presidente por lo bien que se reparten los fondos europeos, era una carta protocolaria de la presidenta de la Comisión Europea, como la que me manda a mí El Corte Inglés, el día de mi cumpleaños, igual que a miles de clientes. Tranquilos: a nuestro presidente no le gana a mentir ni Boris Johnson".

