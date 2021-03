Luis del Val: "Al Gobierno, el informe del Consejo de Estado le importa una caca de perro"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el informe del Consejo de Estado que el Gobierno ocultó al Parlamento:

"No ha cometido ningún acto ilegal el gobierno del mentiroso Pedro Sánchez, tomando el informe del Consejo de Estado, haciendo con el presión hasta formar un burujo, y tirándolo a la papelera, sea papelera ministerial o presidencial. Todos los Gobiernos del PP y del PSOE han llevado al Boletín Oficial del Estado normas a las que el Consejo de Estado les había puesto pegas. Y es que el informe preceptivo y obligatorio del Consejo de Estado para algunas leyes no es vinculante. Así que cuando un Gobierno lee el informe, lo tira a la papelera, no rectifica ni una coma y, eso sí, en el BOE aparecen las cinco palabras mágicas: “oído el Consejo de Estado”, que quiere decir que lo han oído, pero no lo han escuchado, y les importa una caca de perro. Luego, lo de ocultar el informe al Parlamento forma parte de las trapacerías habituales del mentiroso presidente del Gobierno, preocupado no por gobernar, que es su obligación, sino por aparentar que gobierna muy bien.

Lo peor, lo peor, es que el dinero que viene de la Unión Europea debe creer el Gobierno que es un premio de la lotería, o nos lo hace creer, olvidando algo fundamental y es que el 80% de ese dinero no es una dádiva millonaria que ha logrado el mentiroso Presidente, sino un préstamo, un préstamo que hay que devolver y que pagaremos a escote todos los españoles. Pero aún hay más, y es que dada nuestra deuda actual tendríamos que estar un año y dos meses trabajando sin cobrar y sin comer para abonarla. A eso vamos a añadir más deuda, que tendremos que pagar durante muchos años.

Pensar que nuestro dinero, el dinero que la Unión Europea va a prestar a la España que ya supera los cuatro millones de parados para intentar que se levante la economía destrozada por la pandemia, va a ser repartida, sin ningún control, ninguno, por el mentiroso presidente del Gobierno, y sus conmilitones, amigos y ministros agradecidos,hace que perdamos toda esperanza, porque volveremos a aquél riego de dinero para destrozar aceras y volverlas a construir que ya hemos vivido. Si la Unión Europea no interviene, se avecina una barra libre sólo para amiguetes, con cerveza para hoy y deuda para mañana. Y las cervezas las pagaremos los que ni siquiera habremos bebido".

