Luis del Val, a Echenique por jalear los disturbios: "La violencia es una dirección que tiene doble sentido"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique:

"Hay que felicitar a Echenique, porque tras su apoyo y ánimo a los violentos antifascistas, éstos se han entregado con entusiasmo y, en Madrid, por ejemplo, han descubierto que la calle Arenal, Preciados, Carretas y Correos albergaban a un peligroso núcleo de comerciantes fascistas. En cuanto se han enterado de los fascistas que había allí camuflados, los valientes antifascistas, estimulados por Echenique, han roto escaparates, puertas y no han llegado al saqueo masivo, porque las fuerzas policiales, poniendo en riesgo su persona, han logrado que las cosas no fueran tal como a Echenique parecen gustarle.

También podría ser que se trate de comerciantes y trabajadores, que llevan meses resistiendo la pandemia económica que ha traído consigo la otra pandemia, y que con Ertes y mucha voluntad estén aguantando como pueden, y este golpe es posible que concluya por anular puestos de trabajo y que aumenten los carteles de “se alquila este local”.

Por cierto, ayer, en una calle de Madrid y, sin buscarlo, una persona se acercó y me dijo cuál era el domicilio de Echenique por las Tablas, tras marcharse del barrio de Salamanca. Incluso me comentó la discreta vigilancia policial de la que disfruta, claro, no sea que los antifascistas lo confundan con un comerciante de la calle Carmen, y le agredan con un adoquín. Jamás, jamás daré una información de ese tipo, pero puede que haya muchas personas que la tengan. Y que estén enfadados. Ya dije hace un par de semanas que la violencia es una dirección que tiene doble sentido. Puede ir deizquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Si Echenique cree que el camino de la revolución es destrozar comercios y aumentar parados, allá él. Pero, cuando la violencia se extiende, se extiende por todas partes, porque la violencia es todo lo contrario del razonamiento, y se mueve por la ira, por el odio y por el resentimiento. Y cuando la ira, el odio, el resentimiento, y el afán de venganza se escapan de la caja, es muy difícil volver a introducirlas dentro. Lo digo por el cómplice que preside el Gobierno, y que puede creerse que no le atañe que ardan las calles. Pero cualquier bombero sabe que lo peor de un incendio, lo peor, es que comience".

