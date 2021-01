Luis del Val: "Hay unos niños a los que les gustaría que los Reyes les traigan carbón para poder calentarse"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los niños de la Cañada Real de Madrid que llevan cuatro meses sin luz:

"Estoy convencido de que don Francisco Reynés Massanet, presidente ejecutivo del consejo de Administración de la compañía Naturgy, encargada de llevar el suministro eléctrico a la Cañada Real, no está debidamente informado. Estoy seguro de que don Francisco Reynés Massanet, y sus compañeros del consejo de Administración, no saben que hay unas familias que viven, desde la Nochebuena, sin luz. Y no me cabe la menor duda de que nadie le ha informado a don Francisco Reynés Massanet, presidente ejecutivo de la Compañía Naturgy, que unos niños han tenido que soportar la pasada noche temperaturas de cuatro grados bajo cero, en unos cubículos donde no se podía encender la más débil de las estufas, porque la compañía que preside ha cortado el suministro, no por capricho, claro, sino por las subidas y bajadas de tensiones debidas al cultivo ilegal de marihuana.

Me imagino que ni el delegado del Gobierno en Madrid, ni el Ministro de Interior saben que en la Cañada Real viven familias que no se dedican a delinquir, a no ser que la pobreza se haya convertido, de repente, en un delito. Y que, si hay plantaciones ilegales, debe entrar allí la Policía y clausurarlas, y detener a los responsables. Pero no pueden, no deben, y sería una canallada que, por falta de información, esta noche, noche de Reyes, donde el termómetro también va a marcar temperaturas bajo cero, dejen que los niños enfermen de frío, porque parecería que Herodes en lugar de degollar se dedica ahora a fomentar las pulmonías.

Que los Reyes Magos traigan carbón

Esta noche, noche de Reyes, deben llevar la luz a la Cañada Real, y si el Ayuntamiento, el ministerio de Interior, la Comunidad de Madrid y la compañía Naturgy se encebollan en cuestiones burocráticas y deciden aplazarlo, como si fuera el expediente de una multa, van a perpetrar una acción miserable que algunos no les perdonaremos nunca. Porque pensar que mañana, mientras comparten con su familia y con sus hijos los presentes de los Reyes, no recuerden que a unos niños lo que les gustaría es que les hubieran puesto carbón, al menos para poder calentarse, no sé a ustedes, pero a mí se me humedecen los ojos".

