Luis del Val: "Si eres de Podemos, se tiene derecho a la presunción de inocencia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Mario Herrera de Unidas Podemos La Rioja:

Audio

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Debemos aplicar la presunción de inocencia al caso de Mario Herrera Fernandez, excelente director de Participación Ciudadana del Gobierno de La Rioja, brillante miembro de Unidas Podemos y, al parecer, en la manera de conducir, no tan experto como Carlos Sáinz, al empotrar su BMV en un árbol, teniendo en cuenta la costumbre de los árboles de no moverse. Las apariencias no son buenas, porque si el hecho hubiera ocurrido a las once de la mañana de cualquier día, no estaríamos hablando de eso, pero la madrugada que sigue a la noche vieja siempre levanta un velo de sospecha.

Él dice que circulaba a esas horas prohibidas para lleva a un amigo al hospital. Es decir, en condiciones emocionales alteradas. Con los nervios, chocó contra el árbol. ¿Y cuándo llegaron al hospital? Se pregunta la Guardia Civil que no encuentra registro en los hospitales de la zona. Bueno, pudo ocurrir que estemos ante un descubrimiento científico revolucionario. Uno va enfermo y el amigo le lleva a que lo curen. De repente, chocan contra un árbol. Y el amigo enfermo sana milagrosamente. Los dos se quedan asombrados y, ante semejante maravilla, se marchan a celebrarlo. ¿Que dejaron abandonado el automóvil? Bueno ¿Sabe usted cómo reaccionaría ante un hecho tan extraordinario?

Quien sabe si, de casualidad, no se ha descubierto el poder de curación que tienen los BMV cuando chocan contra un árbol. La terapia puede ser cara, dado el valor del automóvil de esa marca, pero estoy convencido de que en Unidas Podemos se lucha por la salud de la gente y para que toda la gente pueda tener un bmv. Con las ayudas europeas y la incorporación de científicos -porque don Mario Herrera Fernandez trabajó siete meses en un despacho de abogados, pero eso no lo convierte en científico- igual aportamos un avance a la ciencia. Habrá que empotrar bmvs en árboles con enfermos dentro y observar, después, que es lo que sucede. De momento, ya sabemos que el choque al amigo de don Mario Herrera Fernández no le agravó, sino todo lo contrario. Bueno, que el conductor estuviera pasado de copas es posible, pero don Mario no es un facha. Y aquí, si eres de Podemos, se tiene derecho a la presunción de inocencia".

Audio

También te interesa

Luis del Val despide 2020 recordando la abnegada labor de sanitarios, docentes, cajeras y los que han muerto