Luis del Val, en el 8-M: "Mi desprecio al manipuleo que convierte una labor encomiable en pancarta sectaria"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE", este 8-M en las mujeres periodistas que ha conocido a lo largo de los años:

"La primera mujer periodista a la que conocí fue a Milagros Heredero. La había contratado Heraldo de Aragón, y me la encontré en una rueda de Prensa que había convocado el alcalde de Zaragoza, y los periodistas nos pusimos a observar a “LA” periodista, como si fuera una adquisición exótica, que se presentaba en el Zoo. Yo sabía que existían mujeres periodistas, porque había leído las crónicas de Josefina Carabias, pero en el decenio de los sesenta, del siglo pasado, una mujer periodista venía a ser como un cantante de flamenco en Escocia. Años más tarde, tuve la suerte de conocer a Carmen Rico-Godoy, hija de Josefina, y me concedió el honor de participar en la presentación del que fue su último libro, cuando ya la enfermedad nos la estaba arrebatando. La segunda vez que fui a París me esperó otra mujer periodista, Pilar Narvión, corresponsal en el diario Pueblo, que me citó en el Café de la Paix, muy cerca de la Ópera, porque, como sabía que me gustaba escribir, le pareció un lugar de significado literario.

Esta mañana quiero rendir homenaje a las mujeres que, a través de este oficio, sin petulancias, sin verbalismos, sin retóricas, han convertido los estrechos caminos que se ofrecían en el siglo pasado a la mujer, en anchas autopistas por las que hoy se circula, aunque todavía haya peraltes y curvas peligrosas. Pero fueron ellas, demostrando inteligencia y tesón, trabajo y entrega profesional, las que fueron abatiendo prejuicios en la Medicina, en la Judicatura, en los laboratorios científicos, y en la dirección cinematográfica. Porque hay un feminismo retórico, de pancarta, que ayuda a cobrar una nómina, y hay un feminismo, que ni siquiera se llama así, y que es el ejemplo a seguir, la ruta pionera que han marcada, cientos, miles de mujeres que, día a día, sin necesidad de acudir a una manifestación, ensancharon los caminos. Gracias por el máster en feminismo que, sin saberlo, me dieron Milagros Heredero, Josefina Carabias, Pilar Narvión, Carmen Rico-Godoy y tantas otras, como Julia Navarro, que no te olvido. Mi admiración y mi agradecimiento hacia ellas, y mi desprecio al manipuleo que convierte una labor encomiable en una pancarta sectaria, repleta de intereses políticos y ambiciones personales".

