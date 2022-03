Del Val: "Solo aspiro a que algún día me siente en la plaza del copiloto junto a mis hijos y que me recuerden"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la celebración de la festividad del Día de San José, que se celebrará mañana 19 de marzo, Día del Padre:

Algunos días, cuando voy por la autopista, de ida o de vuelta a Madrid, se sienta a mi lado mi padre. Teniendo en cuenta que mi padre murió hace ya bastantes años, podría sorprenderme, pero ocurre con tanta frecuencia que me parece algo perfectamente natural, porque no es que se encuentre físicamente en el vacío asiento del copiloto, sino que está sentando en mi cerebro y, de repente, empuja sudoroso la bicicleta, sujetando el sillín para que no me caiga, o me cuelga sobre sus hombros, y veo la procesión de Semana Santa, con esa placentera sensación de estar a hombros de un gigante. Y, nuestro padre, no cabe duda de que fue nuestro gigante.

A veces, cuando salgo a pasear, no todos los días, pero con alguna frecuencia, me tropiezo con una pareja de hombres que caminan muy despacio. El más mayor creo que es o está a punto de ser nonagenario, y el más joven debe andar por la sesentena. No hay que ser demasiado perspicaz para intuir que son padre e hijo, y les saludo, y ellos me corresponden con pausada cortesía. El anciano ase en su mano derecha un bastón, y la mano izquierda se agarra fuertemente a la mano de su hijo. Así camina despacio, pero seguro. Algunas veces, se detienen, pero el anciano no suelta la mano del hijo, ni deja de apoyarse en el bastón, lo que nos habla de un hombre prudente.

Y algunos días, Carlos, viéndoles, me acuerdo de mi padre, agarrado a mi brazo, camino del AVE de Zaragoza, o de ese padre joven, que bailaba un tango con mi madre, en el ocaso de una boda. Porque, de haber tenido la fortuna de no ser huérfano, tienes contigo al padre joven, al maduro, y al anciano. Y, en esa pareja de la que te doy noticias, me identifico con el sesentón, que sujeta a su nonagenario padre, como el hijo que fui; mientras, cuando contemplo al padre anciano, no me cuesta nada imaginarme que es ése niño que yo seré, esa vuelta a la fragilidad, esa infancia de mentira, a la que te devuelve el tiempo. Y sólo aspiro a que, cuando ya no esté, algún día, me siente junto a la plaza del copiloto en el coche que conduzcan mi hijo o mi hija, y me recuerden. Feliz, y anticipado día del padre, a todos los padres. Y un abrazo a todos los hijos que podrán acompañarnos, y ayudar a caminar, al niño que seremos.