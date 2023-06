Del Val, por permitir el homenaje al etarra que asesinó a Puelles: "Las autoridades de Bilbao son hediondas"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en el agravio sufrido por la familia de Eduardo Puelles, mientras que su asesino, el etarra Daniel Pastor va a recibir un homenaje hoy en Bilbao.

"En el último párrafo de la magnifica tercera, que publica hoy en ABC, Nicolás Redondo Terreros, antes de evocar el triunfo de Atenas frente al imperio Persa, y la del pueblo británico ante Hitler, y el ejemplo, hoy, de lucha de los ucranianos, nos recuerda que los verdaderos enemigos de la democracia y la libertad no son los de fuera, sino el descuido de la dignidad que supone ser representantes del pueblo, y la utilización arbitraria de las normas.

Y paso unas páginas y me encuentro con que hoy, a la tres de la tarde, en el barrio bilbaíno de Recalde, se celebra una comida en homenaje a un paisano. ¿Algún médico ejemplar, algún investigador, algún héroe que salvó de las llamas a un niño, o a un adulto de morir ahogado? No, los méritos que los vecinos de Recalde han encontrado para homenajear a Daniel Pastor fue que éste, valientemente, colocó por la noche una bomba lapa, junto al depósito de gasolina del automóvil del vecino de Bilbao, Eduardo Puelles, y, al encender el coche a la mañana siguiente, activó la explosión, se incendiaron media docena de automóviles y Eduardo Puelles murió abrasado en el interior.

Su mujer escuchó la explosión desde casa, se temió lo peor. Corrió hacia allí, y pudo contemplar, impotente, cómo se abrasaba su marido que la dejaba viuda con dos hijos de 16 y 21 años.

Gran hazaña la de Daniel Pastor. Alguna asociación de víctimas del terrorismo ha intentado que no se celebre esta burla infame, pero las autoridades dicen que eso es libertad de expresión.

Por cierto, hace poco, la familia, intentó hacer un homenaje a la placa que recuerda a la víctima asesinada, y no les dieron ningún tipo de facilidades, no lo pudieron hacer.

No me gusta hablar mal, pero si en Bilbao se prohíbe que la familia de un abrasado vilmente pueda recibir un homenaje y, en cambio, se pueda celebrar una comida en homenaje al asesino, las autoridades de Bilbao me parecen una mierda.

Repito: las autoridades de Bilbao me parecen una mierda, y allí nació mi madre, y fue bautizada en la Virgen de Begoña, pero aunque no esté conmigo, sé que estará de acuerdo con su hijo, ante esta ignominia, ante esta utilización partidaria de las normas -como denuncia Redondo Terreros- que deshonra a tan putrefactas, hediondas y acomodaticias autoridades, que tan mal representan a Bilbao".

