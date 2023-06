Luis del Val, al maniqueísmo manipulador: "¿Quiénes ganaron en todas las mesas electorales de Chueca?"

Luis del Val centra 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en aquellos que para insultar al contrario llegan a manipular hasta los datos contrastados, son una parte de los "tontos contemporáneos":

"A los tontos contemporáneos les asusta discurrir y, para evitar tal tormento, dividen a la sociedad en buenos y malos. El maniqueísmo es el error que incluso lleva a las guerras, pero por no discurrir un tonto contemporáneo es capaz de cualquier cosa.

Por ejemplo, ahora que estamos en estos días de reivindicación homosexual, ser homosexual para un maniqueo es ser de izquierdas, y si una persona vota a la derecha está claro que es homófoba.

Pues bien, mis queridos tontos contemporáneos, en el barrio de Chueca, donde es sabido que se concentra el mayor número de vecinos con tendencia a la homosexualidad, y donde las banderas arcoiris proliferan, en esa concentración vecinal se celebraron, hace poco, elecciones municipales y autonómicas, como en el resto de España. ¿Y saben quienes ganaron en todas las mesas electorales, sin excepción? Pues no, no fue la izquierda, y en Chueca ganó, por abrumadora mayoría, la derecha conservadora, que parece que no se come a los homosexuales crudos, como intenta desinformar el maniqueísmo pujante.

¿Y saben, mis ingenuos tontos contemporáneos, cuál es el partido que tiene en sus filas más concejales, más diputados y más cargos institucionales que se han declarado públicamente homosexuales? Pues no, mi querido tonto contemporáneo, no es el comunismo con fondo de armario de Yolanda Díaz; ni el separatismo que acosa y persigue a quien no hable la lengua de su diminuto imperio; ni el PSOE, hoy destrozado por Pedro I, El Mentiroso, sino que quien tiene en sus filas a más cargos electos y políticos homosexuales es el PP.

¿Y sabes cuáles son los regímenes que persiguen y encarcelan a los homosexuales? Pues, mira, esos donde ha triunfado la extrema izquierda, como en Cuba, y se instaló el paraíso, mientras en los terribles países burgueses capitalistas se reconocen sus derechos.

Pero no hagas caso, y no abjures de continuar siendo un tonto contemporáneo maniqueo, y así no tendrás que discurrir. ¡Ah! Y en las fachadas de ningún ayuntamiento, de ningún país libre, ondean otras banderas que no sean las oficiales, cualquiera que sea la tendencia política que gobierne. Porque esas banderas oficiales amparan y simbolizan que todos somos iguales en derechos y en deberes. Lo otro sí que sería discriminación".

