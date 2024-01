Del Val, a los Reyes Magos: "Pido que Ortega Smith se dé de baja en el Sindicato Nacional de Chulos"

Voy a leer la carta que, hace unos días, les escribí a los Reyes Magos: Majestades, os pido perdón, porque este año solicito cosas que son casi imposibles de lograr, a pesar de sus mágicos poderes. Me gustaría que, la semana que viene, cuando el termómetro baje a los cuatro o cinco grados bajo cero, no me encuentre con ninguna pobre esclava de la moda, con los pantalones vaqueros rotos a la altura de la rodilla y del muslo, permitiendo que la gélida temperatura penetre hacia sus tiernas carnes, y contribuya a aumentar el colapso de los hospitales.

Os pediría que, tal como se están poniendo las cosas en Madrid, los que no tenemos dinero para cambiar de automóvil y, mucho menos, adquirir un coche eléctrico -que paran ir de aquí a Alicante, casi tienes que echar el día- no seamos detenidos por orden del señor alcalde, cuando circulemos por la M-30, porque nos hará sentirnos, como si participáramos en alguno de los homenajes a algún asesino de ETA, organizado por ese partido, progresista bajo palabra de honor de Pedro I, El Mentiroso, y que los cobardes delegados del Gobierno jamás desautorizan.

Os pido que en las escuelas se permita el fracaso, y se ayude a salir de él, y no se establezca una Arcadia falsa, donde los vagos y los estudiosos tengan el mismo premio, porque la sociedad no funciona así, excepto en el seno de los partidos políticos, donde ser tonto contemporáneo parece un mérito imprescindible para llegar a ministro.

Os solicito, que el político Ortega Smith no entregue su acta de concejal, que eso es muy fácil, sino que se dé de baja en el Sindicato Nacional de Chulos, lo cual le favorecería a él y, de paso, a su partido. Algo tan difícil, que puede que sea imposible, y es que no me digan en todas partes que tenga buen día, que es que me hace sospechar que todos piensan que mis días son terribles.

Y, por último, por favor, que antes de buscar culpables por el agobio de los hospitales, reconozcamos que más de la mitad de los mayores, y casi el 60% de los niños -que son los que nos contagian la gripe y el covid- no han ido a vacunarse, por una insensatez colectiva. Al año que viene, si Dios quiere, os pediré que me quitéis las multas que me habrá puesto el alcalde por no ser rico.

