Luis del Val: "El PSOE gobierna, pero sobre maniobras que llevan a España a una división"

A mediados del siglo pasado, al otro lado del Atlántico, se solía decir que lo que era bueno para la General Motors, era bueno para Estados Unidos. En ese periodo era una de las empresas más importante del país. A este lado, en España, se intenta normalizar -en el siglo XXI- el lema de que lo que es bueno para Pedro I, El Mentiroso, es bueno para España. Observen que no he dicho que sea bueno para el PSOE, sino para Pedro I, El Mentiroso. Al PSOE, algunas maniobras, pactos y movimientos del presidente del Gobierno, le vienen bastante mal.

Y la prueba es que el PSOE no gana las elecciones desde hace mucho tiempo. Gobierna, sí, pero sobre maniobras que van llevando a España a una división, difícil de reconciliar, entre ciudadanos de primera -impunes a la Ley, y devoradores de la parte del león del presupuesto- y los ciudadanos de segunda, que son los ciudadanos normales, que no organizan golpes de Estado, no malversan dinero público, y ven un futuro en el que tendrán que pagar más impuestos para que la parte del león, que reclaman los secesionistas, no mengüe ante su cada vez más voraz apetito. En muchos países de Europa, como Francia e Italia, la socialdemocracia ha desaparecido.

En otros, como Reino Unido y Alemania resiste. Pero es que la diferencia entre los partidos conservadores y socialdemócratas es mínima, lo que les permite coaliciones que aquí son imposibles, por ahora. La social-democracia de alemanes y británicos no se sustenta en el apoyo de comunistas y separatistas, como en España. Que los laboristas se apoyaran en el independentismo escocés, no se lo imagina nadie. Ni que los socialistas alemanes alentaran la separación de Baviera. Hoy, un socialista en Murcia, en Extremadura o en Aragón, si es conocido, vive en la incómoda circunstancia de que le pregunten por las razones de que lo que el pueblo llano denomina robar, o sea, malversar el dinero público, sea perdonado en Cataluña y se castigue en el resto de España. Y lo peor, no es que lo que es bueno para Pedro I, el Mentiroso, sea malo para el PSOE -que allá ellos- sino que sea malo para España, es decir, para usted y para mí, que no militamos en ningún partido político y vivimos de nuestro trabajo.