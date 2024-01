Del Val, sobre el ministro de Cultura: "Celebró la prohibición de las corridas de toros en Cataluña"

Espero grandes cosas del nuevo ministro de Cultura. En el discurso de toma de posesión ya me sorprendió, cuando dijo que iba a acabar con la falta de libertad de expresión.

Fíjate que he escrito una veintena de libros, tras la Transición, y soy tan torpe que nunca me di cuenta de la censura. Me daba cuenta cuando escribía en la Prensa, durante la Dictadura, y, en la Radio, teníamos que enviar hasta las guías comerciales para que les dieran autorización, pero nunca a partir de 1978.

Es necesario que tengamos gente joven y preparada para que nos descubran circunstancias que nos pasaban inadvertidas. Y es un ministro de cultura sincero.

Ya sabemos que, en fondo, desprecia a Picasso, García Lorca, Goya, Luis Cernuda, Ortega y Gasset, Albéniz y un centón más de artistas e intelectuales a los que les gustaban los toros, porque el ministro de cultura opina que es una actividad, injusta, sádica y despreciable, y celebró que se prohibieran las corridas de toros en Cataluña, es decir, que va a librarnos de la soga de la censura que no notábamos, pero es partidario de aplicarla ante lo que a él no le gusta.

Es un hombre de familia tan comunista que le llevaron al Liceo Francés, en lugar de una escuela pública, creo que para que viera de cerca cómo son los hijos de la peligrosa burguesía capitalista. Ya tendría ocasión, con el tiempo, de conocer proletarios, que son mucho más abundantes que los burgueses, y están por todas partes.

Su penúltima fue un confuso intento de descentralizar las obras del Museo Del Prado y llevarlas de viaje, cosa que repelen hacer el MOMA o el Louvre. Yo apunté que, además de pasear a Las Meninas, podríamos también llevar el acueducto de Segovia a Cádiz… ¡y los puestos de trabajo que íbamos a crear desmontando y montando piedras!

La última del ministro de Cultura es que, en África, Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, Egipto, Sudán, Somalia, Rhodesia, Gambia y alguna otra, creíamos que eran colonias inglesas, pero debieron ser españolas, porque asegura que debemos pedir perdón a África. Y lo del Congo Belga debería llamarse Congo Español. Como diplomático imagino que la prohibición de los toros no será de repente, sino que la censura irá poco a poco, mientras lucha para que, por fin, tengamos libertad de expresión.