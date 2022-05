Del Val: “No existe actitud más asquerosamente cobarde que emplear la fuerza autoritaria contra un niño"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ley que el PSC y el separatismo ha pactado para omitir el 25% de castellano en las aulas de Cataluña:

No existe ninguna actitud más reprobable, más asquerosamente cobarde, que emplear la fuerza autoritaria contra un niño. Y esa tortura, que no es leve, se practica cinco días a la semana en las escuelas catalanas -a pesar de haberse manifestado en contra de la barbaridad el Tribunal Supremo- y con la aquiescencia y la colaboración de Pedro I, El Mentiroso, que sabe que eso es útil para permanecer en el poder. Tan útil como conceder el indulto a los golpistas. Por cierto, la semana próxima, el magistrado Joaquín Aguirre, ha llamado a declarar a una íntima colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, porque parece que negoció con los enviados de Putin una posible legislación sobre criptomonedas, que hubiese ayudado a que Putin les concediera dinero para lograr la República Totalitaria de Cataluña. A medida que https://www.cope.es/tag/internacional/putin se convierte en la gran amenaza de Europa, más se sabe de la alta traición de Puigdemont, a España y a Europa, aunque en Bruselas le han devuelto al Prófugo la inmunidad. Mejor, así podrá huir a Rusia, cuando las cosas se le pongan feas, y no tenga a Pedro esperándole para el indulto, porque Pedro I, el Mentiroso, ya no estará.

La asquerosa cobardía de emplear el autoritarismo contra los niños, se remachó ayer con una legislación anticonstitucional, que destierra ya definitivamente el castellano de las escuelas. En favor de la asquerosa cobardía acudió Salvador Illa, en nombre del socialismo catalán, en contra de la Declaración de los Derechos del Niño, de su artículo 8, y en contra del sentido común, porque hace falta ser un lacayo asquerosamente cobarde para no entender que desterrar de las aulas la segunda lengua más hablada en Occidente es castigar a niños inocentes. Ya no hará falta que profesores miserables se dediquen a espiar en el recreo con objeto de ver qué alumno se expresa en castellano para rebajarle la nota y perseguirle. Por cierto, cuidado con lo inconstitucional, los directores de escuelas igual se enfrentan a querellas civiles que les podrían costar dinero. La Generalitat no tendrá dinero para tantas multas. Pregúntenle a Artur Mas, que ha tenido que poner dinero de su bolsillo. Ya que son asquerosamente cobardes, sigan siendo cobardes, porque estas cosas pueden terminar con multas millonarias. Y ¡ojo! Que Pedro I, El Mentiroso, no es eterno.

EFE