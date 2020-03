Del Val: "¿Delincuentes que intentaron un golpe de Estado a la calle y periodistas que discrepan a la celda?"

Hace unas semanas, a Pablo Iglesias había días en que le sucedía lo mismo que al criado del Prófugo, que no sabe si alentar la manifestación desde el despacho o dejar el despacho, bajar a la calle, y enarbolar la pancarta. Poco a poco, ya se va dando cuenta del poder que se ejerce desde el despacho, pero, con ser mucho, le molesta ese mosconeo de la Prensa, que no es servil con el poder, que no halaga, y -lo que le resulta intolerable- que se atreve a criticar.

Es cierto que, en ocasiones, los periodistas escribimos como si explicáramos lo que haríamos nosotros si estuviéramos en el Gobierno, y no lo estamos, pero también es cierto que hay ministros y vicepresidentes que les gustaría editar los informativos y dictar los titulares. En los países que tanto admira Pablo Iglesias -Venezuela, Cuba o Nicaragua- no existe ese problema, porque los medios de comunicación son todos del Gobierno y están controlados por él, pero hay que reconocer que, fuera de los países totalitarios, la Prensa libre es un mosconeo que a espíritus sensibles como Pablo Iglesias les resulta difícil de soportar.

Se nota que no se ha dado cuenta del inmenso poder que tiene el Gobierno, a través de un medio de comunicación, que supera con creces a todos lo medios juntos. Y no me refiero a Televisión Española y Radio Nacional de España, porque eso sería insultar a tantos buenos compañeros que resisten las tentaciones totalitarias; ni a las televisiones afines, que también son bastantes, me refiero a un medio impreso de una influencia que impresiona, y que no, no es ese que usted está pensando, se llama Boletín Oficial del Estado y eso deja a cualquier otro medio con la potencia de un tebeo infantil, porque sería como comparar el cañón Berta con un matasuegras.

Hoy es martes, hay Consejo de Ministros y mañana sale el influyente B.O.E., que puede que no tenga muchos lectores, pero incluso los que no lo leemos debemos cumplir lo que en él se publica. De verdad, señor vicepresidente, que además de todos los medios que se convierten en palmeros de lo que hace el Gobierno, y además del Boletín Oficial del Estado, y además de lo mucho que presionan sobre nuestros compañeros de Televisión Española y Radio Nacional de España, ¿tanto miedo le causan la COPE, y ABC, El Mundo y Onda Cero? ¿Tan débil se siente que le gustaría hacer una ley para meter en la cárcel a los periodistas? ¿O es para compensar a los condenados por sedición, que son los que salen de la cárcel, retorciendo la interpretación de las leyes, y retorciéndolas tanto que parecen ustedes más que un Gobierno un grupo cómplice de una grave prevaricación? ¿Delincuentes que intentaron un golpe de Estado a la calle y periodistas que discrepan a la celda? Ya sabíamos, por sus manifestaciones, que era un totalitario, pero ignoraba que era tan miedoso, tan poca cosa, tan frágil y tan desalentado. Me gustaba más cuando decía aquello de que disfrutaba viendo a un policía ser golpeado, pero ya dicen en mi tierra que, si quieres conocer a alguien un poquico, dale un carguico. Y nos vamos conociendo.