Del Val: “Si Baldoví llega a la edad de Tamames no tendrá fuerzas neuronales ni para ejercer de acomodador"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la persona de Ramón Tamames y el desprecio con el que ha sido tratado en el Congreso de los Diputados mientras se debatía la moción de censura contra Pedro Sánchez:

Audio





Noté, ayer, en el debate, alguna condescendencia sobre la edad del profesor Tamames. Me gustaría recordar que Miguel de Cervantes publicó ‘El Quijote’ pasados los 50 años. Como hablamos del siglo XVII deberíamos decir “a la muy avanzadísima edad de 57 años”, cuando no eran muchos los que cumplían los treinta. Y creo que murió a los 68 o 69, que, al principio del 1600, comparado con la esperanza de vida de hoy, debió ser algo así como llegar a los 105 o 106 años.

El único que ha tenido esperanzas en las fuerzas físicas de Tamames fue el grosero Baldoví, que le recordó que no era vedette, sino chica de conjunto. Baldoví, si alcanza la edad de Tamames -cosa que le deseo- no tendrá fuerzas neuronales ni para ejercer de acomodador. No estoy en contra del culto a la Juventud, y de los esfuerzos -algunos bastante estúpidos- por no dejar que se vaya, pero -a lo mejor por egoísta solidaridad- me molesta la displicencia hacia las personas, no en razón de su inteligencia, sino de su edad. Comprendo que, dado el churretoso plan de pensiones pactado entre el Gobierno y los sindicatos, conviene que los viejos se mueran en tropel, para que no quiebre el sistema, pero podrían tener algo de disimulo, y no mostrarse con ese paternalismo de guardería, como si la edad provecta te convirtiera en un niño que no entiende las cosas a la primera.

En el siglo XIX, en Alemania, la esperanza de vida, al nacer era de unos 40 años. Beethoven compuso la Novena Sinfonía a los 56, en lo que un forofo llamaría tiempo de descuento. Ya sé que Tamames no ha compuesto la Novena, ni ha escrito ‘El Quijote’, pero con otro catedrático -Enrique Fuentes Quintana- fueron los padres de los Pactos de la Moncloa que, por cierto, el PSOE no quería firmar, y se vio obligado, porque Santiago Carrillo entendió a Tamames y dijo que sí, por el peligro de que, con una inflación del 26%, aquello se fuera a hacer puñetas. Tamames no necesita de mi defensa, pero la mayoría de los que le replicaron, ni la Novena, ni ‘El Quijote’, ni un libro, puede que ni siquiera una carta recordable, aunque lleguen a nonagenarios. Lástima que el cerebro no sea un órgano que se pueda donar, porque algunos de los que criticaron a Tamames, tienen el cerebro estupendo, casi sin estrenar, de lo poco que lo han usado.

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Luis del Val, su quiniela sobre la moción de censura: “Pedro no la pierde, Abascal no la gana y Feijóo empata"

Luis del Val: “Mientras comienzan a aparecer los primeros verdores, en Madrid se inicia la campaña electoral"