Luis del Val: “Mientras comienzan a aparecer los primeros verdores, en Madrid se inicia la campaña electoral"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el inicio de la campaña electoral, con la moción de censura, en el Congreso de los Diputados:

A mí me sucede como a ti, que no entiendo la fijación del minuto exacto del comienzo de la primavera, pero me consta que la Astronomía se basa en las matemáticas, y sus cálculos son exactos, y no tienen nada que ver con la especulación sobre el aguante del sistema de las pensiones de este Gobierno y sus cómplices. Lo que sí sabemos los de letras es que la etimología de primavera es “el primer verdor” -prima-vera- y ya apuntan las yemas, en su apretura solidaria, lo que será el desplegar de las hojas, esa brillantez temblorosa con el viento, que produce alegría y paz. Cuando era un jovencito, con aspiraciones a ser un progre de provecho -marxista, por supuesto- estaba muy mal visto ensalzar a la primavera, y no te digo citar a los poetas que la cantaban. Si a alguien se le ocurría recitar a Gabriela Mistral, para contar como iba vestida la primavera, se le retiraba la palabra. “Doña Primavera/viste que es primor,/ viste en limonero/ y en naranjo en flor./ Lleva por sandalias/ unas anchas hojas/ y por caravanas unas fucsias rojas./ Salid a encontrarla/ por esos caminos/ ¡Va loca de soles/ y loca de trinos!”.

Se consideraba que descubrir que sentías atracción por Gustavo Adolfo Bécquer, te invalidaba para hacer la revolución. También es verdad que hacer la revolución, diciendo que “volverán las oscuras golondrinas de los balcones sus nidos a colgar”, no parece lo más apropiado para asaltar el Palacio de Invierno. Así que, mientras en los campos y en los bosques caducifolios, comienzan a aparecer los primeros verdores, en Madrid se inicia la campaña electoral de las municipales y autonómicas. Esta vez no van los partidos, por separado, a alquilar un teatro o una plaza de toros, sino que el acto electoral lo celebran de manera conjunta, en un sólo local que les sale gratis, o sea, el Congreso de los Diputados. A ellos, les sale gratis, pero los gastos los cubren nuestros impuestos. Si quiere empaparse de la campaña que empieza hoy lea periódicos y escuche la radio. Si prefiere observar el parque más cercano, se dará cuenta que Antonio Machado tenía razón cuando escribía: “La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda”.





