La canción que le recuerda a Luis del Val el efusivo saludo de Pedro Sánchez a la vicepresidenta de Venezuela

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en el efusivo y cálido saludo de Pedro Sánchez a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez:

Audio





“La española cuando besa/ es que besa de verdad/ y a ninguna le interesa/besar por frivolidad”. Este pasodoble del maestro Moraleda y letra de Adrián Ortega, se estrenó en España en 1947, en la comedia musical “La Estrella de Egipto”, y la protagonizó Celia Gámez, quien popularizó una canción, que luego cantaron desde Concha Piquer a Manolo Escobar.

Y es lo primero que vino a mi memoria, cuando contemplé el rompimiento del protocolo en los saludos a la vicepresidenta de Venezuela, por parte de Pedro I, el Mentiroso, que actuaba de presidente de turno de la Unión Europea, y cambió el establecido apretón de manos por un par de besos en las mejillas.





Como estamos en una etapa inclusiva, y Pedro I, El Mentiroso es español, se entiende que tampoco le gusta besar por frivolidad, y aquello fueron dos besos de amistad y afecto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Me puede usted besar en la mano,/ me puede dar un beso de hermano,/ así me besará cuando quiera,/ pero un beso de amor/ no se lo doy a cualquiera”, podría haber cantado el presidente de turno de la Unión Europea.

Le critican mucho esta mañana a Pedro I, El Mentiroso, por esta cálida efusión con una de las personas a las que el FBI quiere detener, contundente sospechosa de organizar el narcotráfico con los militares corruptos, y cuyo hermano es el encargado de machacar y anular a cualquier venezolano que quiera llevar a Venezuela a la democracia.

Esta misma señora tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen, y cuando llegó a Barajas, hace tres años, con 39 maletas, despertaron al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que tuvo que ir a Barajas a medianoche para evitar que la Policía y la Guardia Civil cumplieran la ley, y detuvieran a la besada. El cariño de Pedro I, El Mentiroso, no es nada comparado con el que le tiene Zapatero, diplomático oficioso de la dictadura venezolana.

Pero no crean que en la Unión Europea le dieron importancia a la efusividad de su presidente de turno. Tratan con más rigor a Nicaragua y a Cuba, pero Venezuela tiene petróleo. Es decir, que los intereses privados de unos, y los político-económicos de otros, se abrazan, cosa de lo más lógica, puesto que es lo suele pasar, cuando se empieza con un beso.









Las fotografías de la semana de Luis del Val





Del Val: “Al campeón Carlos Alcaraz parece que le da lo mismo la tierra batida, la hierba o el cemento molido"

Luis del Val: “La libertad no es para periódicos, sino para la información, a la que todos tenemos derecho"





La opinión de Carlos Herrera sobre la ausencia de Feijóo en el debate





A falta de pocos días para decidir “si se pone fin al sanchismo o no” como ha dicho este miércoles Carlos Herrera en su monólogo, esta noche se celebra el último de los debates electorales televisados en el que no está presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.