Carlos Herrera: "Feijóo no acude al último debate para no visibilizar un enfrentamiento de bloques engañoso"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en el 23J: "El domingo decidimos si se pone fin al sanchismo o no. Si es que no, el sanchismo continuará al frente de nuestros asuntos en coalición con todo lo que haya suelto en el Congreso. El voto por correo, sabemos que hay 400.000 personas que no han recogido la documentación para votar y son muchísimas".

El voto por correo a 36 horas de que termine el plazo para votar

En cuando al voto por correo, "la Junta Electoral Central debería pensar en una solución para ellos. No es admisible que medio millón de personas que pidieran votar no vayan a poder hacerlo. Son ellos quienes deben ir a buscar el voto, pero seguramente ya se marcharon del lugar donde han estado esperando que Correos, con retraso, les haya enviado los votos".

"Es verdad que Correos ha completado la entrega de las documentaciones, pero en el límite mismo. Estamos viendo imágenes de colas larguísimas para votar en plena ola de calor, es la mejor metáfora del sanchismo. Sánchez no ha dedicado ni un segundo a pensar las consecuencias de una decisión atropellada e irresponsable, como fue la de convocar elecciones este próximo domingo. Votar no puede ser una gymkana ni una prueba de resistencia", ha añadido.

El choque entre la presidencia europea y las elecciones

"Todo esto se sabía que iba a ocurrir desde el momento en el que al líder socialista le dio por convocar elecciones, que además iba a interferir en el desarrollo de la presidencia española de la UE. Ayer lo vimos cuando para pasmo del personal, Sánchez no compareció al término de la cumbre de la unión y de los países iberoamericanos. Se largó a toda velocidad para ir a un mitin a San Sebastián. Menuda huella de carbono van a dejar las idas y venidas de Sánchez. La espantada de Sánchez tiene más importancia de la que pueda parecer. España tiene un papel muy destacado cuando en Europa se habla de Iberoamérica", ha desgranado.

El bulo en torno a Feijóo en Europa

La insólita huida de Bruselas tenía encerrada otra ventaja, Sánchez evitaba que los periodistas pudieran preguntarle por el desmentido que tuvo que hacer la presidenta de la comisión al último bulo alentado por los socialistas, con una falsedad incluida en una columna de opinión de 'El País' en la que se atribuía unas palabras textuales sobre Feijóo a Von der Leyen.

Todas las terminales socialistas se apresuraron a dar pábulo al bulo y luego llega el desmentido de Bruselas de una rotundidad desconocida. La portavoz de Von der Leyen desmentía categóricamente las palabras. Se cubren de gloria. Es un asunto de una gravedad notable.

Último debate de la campaña electoral

Esta noche veremos el último debate de la campaña, que es un debate cojo. El PSOE cree que puede ser una nueva oportunidad para frenar la victoria del PP y darle alas a Sánchez, que va a ser un 'todos contra Feijóo'. En el debate estarán Sánchez, Díaz y Abascal.

Feijóo considera que hay otro riesgo mayor, que es el de visibilizar un enfrentamiento de bloques engañoso, porque en los bloques faltan los grandes protagonistas de esta legislatura, que son ERC y Bildu, que han apoyado a Sánchez. Cuando vuelva a formar una coalición con estos individuos, el precio va a ser más caro. La decisión del próximo domingo se escoge entre Feijóo solo o acompañado de Vox y un frente con Sánchez, Díaz, Junqueras y Otegi

La ventaja que tiene Feijóo es que desde el primer momento ha mostrado su disposición a participar si en el debate estaban todos. Los que tienen esta noche más cosas que ganar son Yolanda Díaz y sobre todo Abascal. Veremos que dosis de violencia gestual, argumental y de todo tipo va a poner en marcha Pedro Sánchez.