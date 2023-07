Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en nuestro derecho a la libertad:

A los pescadores les ponen cada día más inconvenientes para pescar. Y no son sólo los pescadores los que tienen un problema, sino todos los que consumimos pescados, porque no llegarán a la mesa.

Ayer, Pedro García Cuartango, citó a Jefferson, quien afirmó que prefería un país sin gobierno, pero con periódicos, a un país con Gobierno y sin periódicos. Teniendo en cuenta que Jefferson murió en 1826, hoy en día añadan radios, televisiones y redes digitales.

Pedro García Cuartango acababa de recibir de manos de los Reyes, el premio Luca de Tena en la casa de ABC. Pero es que Manuel Jabois, que fue premiado con el Mariano de Cavia, también habló de la libertad. Y Flavita Manana, que se llevó el premio Antonio Mingote. Y, por si no era suficiente, Felipe VI insistió afirmando que, sin un periodismo independiente, no hay opiniones libres. Porque, como sucede con el pescado, la falta de libertad y de independencia de los periodistas, no es un problema de los periodistas, sino de todos.

Creo que el termómetro marcaba 38 grados, en la calle, que con una camiseta y un pantalón ligero se resiste, pero la cena era de gala, y el smoking obligatorio para los chicos. Ningún desmayo. Las chicas se alivian con su palabra de honor y sus escotes, pero ya dentro, lo cálido fue el ambiente, y el encuentro con personas a las que sólo ves de cuando en vez.

Me acogí al amparo de Carmen Posadas, quien me presentó a una radiante Alicia Alcocer, hasta que Manuel Jabois, el flamante premio Mariano de Cavia, se acercó para retarme a que, seguramente no me acordaba de una entrevista que me hizo. “Estabas entonces en Diario de Pontevedra”, le dije, con satisfacción, porque mi mujer censura mi memoria.

Y recuerdo, también, siendo niño, jugar en la plaza de Aragón, de Zaragoza, donde había un busto de un señor. Fue iniciativa del Heraldo, y el busto representaba a Mariano de Cavia. Pasan los años, pero no pasan los sustos por la libertad. Hace pocos días, un político se negó a ser entrevistado por ABC, a no ser que dejaran de publicar un determinado reportaje. ABC defendió su libertad. Y no hubo entrevista. Porque la libertad no es para periódicos y periodistas, sino para la información, a la que todos tenemos derecho. Y hasta el Rey Felipe VI lo recordó.

