Los argumentos de voto de Luis del Val para el domingo 23J

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las claves del gobierno de Sánchez para decidir nuestro voto en las elecciones del 23J:

Bastantes millones de personas, nos acercaremos pasado mañana a depositar nuestro voto, esa junta general de accionistas en la que decidiremos cuál va a ser el Consejo de Administración de esta empresa, llamada España, y quién va a administrar el dinero que aportamos con los impuestos, y que vamos pagando hasta cuando compramos un helado.

Si usted es partidario de que en un territorio de España, llamado Cataluña, más de un 1.700.000 niños en edad escolar, tengan prohibido que en las clases les hablen en castellano, vote a Pedro Sánchez.

Si a usted le parece bien que el honor de los mandos de la Guardia Civil, intente ser avasallado por un Gobierno y su ministro de Interior, y cesen a un coronel, por negarse a informar de una investigación que sólo puede proporcionar al juez, y, a pesar de sentencia para que le repongan en el cargo, injustamente arrebatado, el ministro de Interior haga lo que hacen con el español en Cataluña: pasarse la sentencia por el arco del triunfo de la soberbia, vote a Pedro Sánchez.

Si piensa que es positivo que la España agrícola y ganadera se siga arruinando, y de la España vacía, se pase a la España desértica, mientras se importan productos de Marruecos, donde los sueldos están casi al nivel de la esclavitud: vote a Pedro Sánchez.

Si cree en serio que la Economía va como una moto, y que los índices que nos colocan a la cola de Europa son mentira, porque Pedro Sánchez nunca dice mentiras, vote a Pedro Sánchez.

Si está convencido de que la Unión Europea miente en lo del peaje de las autovías, que los documentos que ha publicado la UE son falsos, porque está a favor de Feijóo, rebélese y vote a Pedro Sánchez.

Si cree que el partido de los admiradores de los asesinos de ETA, dirigido por un secuestrador en excedencia, debe formar parte de la coalición que gobierne España, vote a Pedro Sánchez.

Y si está de acuerdo con Bildu y el totalitarismo catalán, de que hay que permitir un referéndum, con más razón. Si cree que el 90% de los gobiernos actuales de la UE, en los que interviene la derecha y el centro, no son un peligro, porque el centro derecha español no es igual y es de extrema derecha, vote a Pedro I, el Mentiroso, y, por favor, quédese en España, no huya a ningún otro país, para que gocemos juntos de otros cuatro años de progresismo y ruina.

