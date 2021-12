Luis del Val, a Yolanda Díaz: "Gracias por refrescarnos lo perjudicial que puede ser votar a la derecha"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la vicepresidenta Díaz y su amenaza, en el Congreso, a la oposición:









"Quiero agradecer a Yolanda Díaz su generosa sinceridad en el día de ayer, poniendo las cosas claras y sin andarse con disimulos. Cuando dijo que la derecha nunca gobernaría, creí que se trataba de una especie de profecía, pero cuando, a continuación, describió que si lograba gobernar, las calles de España se incendiarían, entendí enseguida queno se trataba de una profecía, sino de una amenaza, y la que avisa no es traidora.

Hace casi un par de horas, en la tertulia, y Juan Carlos Girauta, en su artículo de ABC, habéis hecho referencia al enfado del Frente Popular cuando la derecha ganó las elecciones de 1933, y el intento de golpe de Estado desde Asturias, pero hay otro dato más, y es que dos historiadores de la Universidad Juan Carlos I, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, publicaron un libro, titulado “Fraude y violencia en las elecciones de 1936”, donde se demuestra con datos que el matonismo, las amenazas y el fraude electoral fueron los padres de la falsa victoria del Frente Popular en el mes de febrero del 36. No contentos con eso, cinco meses más tarde, la Guardia de Asalto sacó de su domicilio al jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, diciendo que lo tenían que llevar para interrogarlo, y una vez fuera de su casa, el socialista Luis Cuenca le disparó dos tiros en la cabeza. Gracias, Yolanda, por refrescarnos lo perjudicial que puede ser votar a la derecha.

Los sindicatos callados en Barcelona, ante el cierre de Nissan, que se llevará por delante 20.000 puestos de trabajo, se van a manifestar contra el 25% del castellano en las escuelas catalanas. Con un par. Con un par de sindicatos sumisos a la ideología de izquierda. Estos no son Marcelino Camacho, ni Nicolás Redondo Urbieta, que sufrieron cárcel y destierro por luchar contra la Dictadura, estos son funcionarios sindicales que llevan 40 años cobrando la nómina sindical. Gracias por el aviso Yolanda. O te votaremos a ti, o nos quedaremos en casa para que no se incendien las calles. Ya sabemos cómo reacciona el mejor comunismo y el peor PSOE, cuando forman el Frente Popular. Y esto no es la Ley de la Memoria Histórica. Esto es, simplemente, la Historia a secas, esa que reposa en las bibliotecas públicas y privadas, confeccionada con objetividad, paciencia, investigación y documentos".

También te interesa

Luis del Val: "Queridos cobardes de Canet de Mar, la inteligencia no es nacionalista ni tiene patria"