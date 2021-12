Portavoz de JUPOL: "Necesitamos un ministro del Interior que defienda a policías y guardias civiles"

El Congreso acogió este miercoles, 15 de diciembre, unas jornadas organizadas por Unidas Podemos en apoyo a seis condenados en Zaragoza por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones en una manifestación en rechazo a un mitin de Vox celebrado en 2019.

Según Podemos, los conocidos como los “seis de Zaragoza” han sido condenados “sin pruebas” además de “sufrier vejaciones, desnudos forzosos o aislamiento involuntario durante su arresto”. Un acto, celebrado en la sede de la soberanía nacional fue definido por la oposición como “aquelarre contra le ley y el orden”.

Lo ocurrido ayer en la Cámara Baja no es el único acto llevado a cabo por la formación que ahora dirige Ione Belarra contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esta misma semana. Podemos ha denunciado en Europa, ante la Comisión Venecia, a los policías que se manifestaron el 27 de noviembre en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad.

Ninguno de los dos hechos sorprende a los sindicatos policiales como ha dicho en “Herrera en COPE” Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial JUPOL (Justicia Policial), “no nos llama la atención, es algo que venimos padeciendo desde que este grupo forma parte del Gobierno junto al Partido Socialista. Los acosos, las malas palabras, los gestos, las acciones que estamos recibiendo por parte de Unidas Podemos son siempre las mismas y en el mismo sentido, no nos sorprende, lo que nos sorprende es que desde el ministerio del Interior, nuestro máximo responsable el señor Marlaska no haya salido a dar la cara, se pone en todo momento de perfil sobre todo con lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, entendemos que se hace un homenaje a seis personas que están condenadas por tres delitos, no solo por agredir a los policías, sino también por lesiones y desórdenes públicos. Defender este tipo de hechos y poner en duda la actuación de los compañeros y de los jueces que tomaron la decisión es muy grave. El defender o criticar las actuaciones policiales o judiciales cuándo a mí me viene bien o mal, pues por mal camino nos va a llevar”.

Son seis jóvenes condenados por desórdenes públicos, atentado a la autoridad por incidentes en un mitin de Vox, y hubo una consejera del señor Lambán, llamada Maru Díaz, que habló incluso de atentado de los policías, “no nos sorprenden las declaraciones, siempre se trata de poner en duda la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de ahí esta propuesta de reforma de esta Ley de Seguridad Ciudadana para coartar nuestra manera de intervenir en la calle, eliminar, un poquito más si cabe, el principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad y esto no nos sorprende. Creo que se están preparando más que para gobernar para hacer oposición”, afirma el portavoz de JUPOL.

Podemos ha pedido en Europa, ante la Comisión Venecia, que se prohíban las movilizaciones, las manifestaciones contra esa reforma de la Ley de Seguridad, ¿esa Comisión quiénes son? “lleva bastante tiempo ya funcionando, cuyo uno de sus presidentes es catalán, una persona que defiende el federalismo y es verdad que es un órgano consultivo no vinculante y nos sorprende que están defendiendo del derecho a manifestarse en la propuesta de reforma de la ley, pero quieren evitar que nosotros nos podamos manifestar. Es incongruencia tras incongruencia, porque pedimos el derecho a manifestarnos, pero los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no debemos ser personas con esos derechos, quieren evitar que podamos manifestarnos tildándonos de algo que no somos. Mezclar esta falta de neutralidad con nuestras manifestaciones, sí que nos sorprende porque hace tres años eran ellos los que portaban nuestras pancartas cuando nos manifestábamos en contra el Gobierno del señor Rajoy. Es algo surrealista, son especialistas en la ley del embudo: si lo hago yo vale, si lo hacen los demás está mal ”.

Los policías no se van a rendir, “vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, tenemos que defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero como sindicatos tenemos que defender los derechos de nuestros compañeros y esta propuesta de reforma atenta contra muchos de esos derechos en la forma de trabajar, en la forma de actuar e incluso se llega a poner en riesgo la vida de nuestros compañeros”.

Lo que más preocupa a los sindicatos policiales de la propuesta de reforma Ley de Seguridad que quiere aprobar el Gobierno, “hay varias cosas que son preocupantes como el tema de las grabaciones, somos nosotros los que queremos llevar cámaras unipersonales para que las intervenciones se graben de principio a fin, que no haya cortes y que no se puedan utilizar de manera sesgada. Con lo que no estamos de acuerdo es con la libre difusión de esas imágenes; otra cosa, es difícil llegar a sancionar a la persona que difunda esas imágenes porque solo se podrá identificar a la persona cuando el agente tenga la certeza de que ha cometido un acto delictivo o una infracción, si una persona me graba y no ha cometido ningún hecho delictivo, no la puedo identificar, ¿a ver a quién propongo yo para sanción por haber puesto en riesgo mi integridad? Esa es una de las cuestiones junto al hecho de no tener la obligación de comunicar las manifestaciones o las concentraciones, eso no solo nos perjudica a nosotros, perjudica a toda la ciudadanía en general, va a poner en riesgo toda la seguridad ciudadana, no se va a poder prever un dispositivo y si esa concentración se torna violenta no vamos a poder garantizar el orden público por la escasez de efectivos, se volvería a poner en riesgo la integridad de los compañeros por estar en minoría y la de los ciudadanos”, advierte Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, que también ha señalado la discriminación que sufren en Cataluña con la enseñanza del castellano para los hijos de policías y guardias civiles “que sufren señalamiento en los colegios”.

Subraya el portavoz del sindicato policial la falta de interlocución con el Ministerio del Interior, “es escasa, más bien nula, en los tres años que llevamos con él solo hemos tenido una reunión el pasado mes de noviembre y no dijo nada. Nos escuchó atentamente, pero no dijo nada, no da respuesta, necesitamos un ministro que actúe como tal y defienda a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”