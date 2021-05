Luis del Val, sobre la España de Sánchez de 2050: "Falta la seriedad y está ausente la prospectiva"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la España soñada por Pedro Sánchez para 2050





"La prospectiva es una ciencia que intenta establecer con datos del presente cómo puede ser el futuro a través de hipótesis fundamentadas. La ciencia ficción es un género literario, y la lírica es otro.

El presidente del Gobierno presentó ayer un trabajo donde se mezcla la prospectiva con la ciencia ficción y la lírica. De prospectiva hay muy poco, de ciencia ficción anda escaso, pero hay demasiada lírica. Le pasa lo mismo que al ajedrez, del que decía Unamuno que como deporte era muy poco y como juego resultaba excesivo.

Parece bastante extraño que un Gobierno, que se encuentra empantanado con los miles de empleados de banca que van a ir al paro -merced a la digitalización y a una de las más elementales y básicas robóticas, que es la de los cajeros automáticos- no diga una palabra de la robótica en 2050. Más aún: lo que se le ha ocurrido al Gobierno no es solucionar el paro que va a provocar la Banca, sino limitar el sueldo de los ejecutivos bancarios. Bueno, los tejedores del siglo XIX, ante la aparición de los telares quemaban los telares para no quedarse sin trabajo, cuando lo positivo hubiera sido aprender a fabricar telares o aprender a manejarlos. Isaac Asimov, ya a mediados del siglo pasado, habló de las tres leyes de la robótica. Y extraña, mucho, queen la España de 2050 la robótica no aparezca.





En cuanto a la lírica, es muy flojo, y eso de que todo español recibirá una herencia y un piso, es muy bonito, pero le falta gancho, no vas a comparar con el canto a la libertad de José Antonio Labordeta, que cantábamos con entusiasmo hace cincuenta años y nos daba un subidón emocional. Y es que, si aplicas la prospectiva al cuento de hadas, puedes sospechar que el piso, no sólo no te lo regalarán, sino que el casero puede que sea un chino, biznieto del bisabuelo chino, que puso una tienda de chinos de todo a cien en los años ochenta. Porque en la novela del 2050, con poca ciencia y excesiva ficción, no se hace la más mínima referencia al papel de China en la geopolítica mundial, presente en todos los estudios serios de prospectiva. Claro que es normal, cuando nos referimos a un relato donde falta la seriedad y está ausente la prospectiva".





