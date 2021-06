Luis del Val: "PSOE y PP deberían aprender de la ridícula situación actual y hacer una reforma electoral"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en una de las mesas de la cena del Mobile World Congress:









"Debo reconocer que el periodismo ha perdido la batalla, y nos hemos convertido en cronistas de sociedad, transformados la mayoría en tontos contemporáneos analizando si Fulanito va la cena o no va, está en la recepción o no está, y si saluda así o asá. El secesionismocatalán, a puro de repetir lo importantes que es, nos lo ha hecho creer, y nos hemos olvidado de que ni siquiera es mayoría en su territorio. Y aquí estamos, más contentos que Pedro Sánchez, de que el criado del cobarde Prófugo haya accedido a sentarse en la misma mesa que el Rey y el presidente del Gobierno. El criado del Prófugo es Pere Aragonés, y dentro de poco, en otra próxima cena, exaltaremos que no ha bostezado, o que ha logrado domeñar las arcadas que le produce cenar con el Rey. Menos mal, que mientras el criado del Prófugo aparentaba ser un ciudadano normal, un grupo de anormales consuetudinarios, por fuera, se manifestaba con unas guillotinas de cartón, es decir, que ahora les ha dado por la Medicina, porque ya dijo un galeno que la guillotina es el remedio más eficaz para evitar cefaleas y cualquier otro dolor de cabeza.

Estas observaciones de gestos y expresiones me recuerdan la etapa de la guerra fría, cuando el hermetismo del Kremlin era impenetrable y se especulaba hasta con las miradas de los jerifaltes comunistas. Pero es que estuvimos a punto de pasar de la guerra fría a la III guerra Mundial, cuando Rusia quiso llevar misiles a Cuba, y Estados Unidos dijo “hasta aquí hemos llegado”. Y, en ese contexto, se entendía. Bueno, pues he aquí que al criado del cobarde Prófugo lo observamos atentamente como si fuera el jefe de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un arsenal de bombas nucleares. Su arsenal nuclear es que Pedro Sánchez necesita sus votos. Por eso a los atracadores del banco, condenados en juicio justo, se les ha concedido el indulto y, por lo mismo, al atraco ahora le llamamos conflicto. Y es un conflicto, desde luego, pero causado por los que atracan. Lo único positivo de esta ridícula situación sería que PSOE y PP aprendieran e hiciesen una reforma electoral, donde un puñado de votos nacionalistas no nos obliguen a más de 40 millones de españoles a observar cómo se sienta en una cena el criado del cobarde Prófugo".









