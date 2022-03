Luis del Val: Nos merecemos que se publique la lista de expertos que piden que nos suban los impuestos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el comité de expertos de Hacienda que pide que se suban más los impuestos a los sufridos ciudadanos:









"Ni siquiera la guerra, provocada por la brutal invasión rusa, distrae a nuestro Gobierno de sus desvelos para que seamos más felices y menos manirrotos. Un comité de Expertos ha dictaminado que el Gobiernova a tener que afrontar la desagradable tarea de subirnos los impuestos. Los Comités de este Gobierno son de clase A y de clase B.

Los más bonitos son los de clase A, porque no existen, se los inventa, como aquél Comité de Expertos en Sanidad que nos ordenaba si podíamos quitarnos la mascarilla o no en el retrete, o si nos teníamos que confinar en el sofá y no abrir la puerta a nadie, excepto al recaudador de impuestos, claro. Se supo que no existía, cuando se preguntó quiénes lo componían, y resulta que sólo lo componía la imaginación de aquél chico, hoy desaparecido, Fernando Simón.

Los comités de expertos de clase B, que es el que nos ocupa, son más complicados. Se nombran a unos expertos, la mayoría amiguetes, conocidos o compañeros del taller del Gobierno. Se les dice a los amiguetes, conocidos y compañeros del taller lo que hay que hacer, y los expertos obedecen. Los pocos independientes que hay, dándose cuenta de qué el asunto no va de quién es más experto, sino de quién es más servicial, se van dando de baja, hasta que sólo quedan los obedientes nombrados por el Gobierno.

Nos merecemos que se publique la lista de expertos, que ha dictaminado que nos suban los impuestos, porque en tiempos de rebeldía es bueno conocer que quedan ciudadanos sumisos, capaces de culminar una decente biografía profesional con esta prueba de obsequiosidad. La cantinela es que pagarán más los más ricos, pero usted y yo sabemos que los ricos son muy pocos, y los que, euro a euro, pagamos una millonada, somos las clases medias y trabajadoras, porque sumamos millones.

Además del gas y la energía, la cesta de la compra ya ha subido más del 7%. Como somos un 7% más pobres que ayer, el comité de expertos ha dictaminado que leña al mono. Y faltan las consecuencias de las sanciones a Rusia. Cómo será el disparate, que hasta la ministra Calviño ha dicho que quizás no sea el momento. O sea, que igual esperan al 19 de marzo, día del Padre, para encender la mascletá del atraco legal".

