Luis del Val: “Nombran a Yolanda Díaz ministra de Sanidad y, a los dos días, no queda un enfermo en España”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el concepto adaptado por el Gobierno “contrato fijo discontinuo”:













Ayer pasé un rato algo confuso, porque unos decían que los datos del paro eran extraordinarios y, otros, que no. Como soy más de letras que de ciencias, le pregunté a mi amigo Agustín Pérez Baz, que es asesor fiscal, y me explicó lo del contrato fijo discontinuo, que es un contrato laboral indefinido, pero que permite que el trabajador esté en el paro hasta que lo vuelvan a llamar. Es decir que, estadísticamente, por ejemplo, todos los trabajadores de las fábricas de turrones que ahora están en el paro, no cuentan, si tienen un contrato fijo discontinuo. A mí Yolanda Díaz no me caía ni bien ni mal, pero este descubrimiento me llena de admiración hacia ella. Nombran a Yolanda Díaz ministra de Sanidad y, a los dos días, no queda un enfermo en España, porque todos seríamos personas sanas discontinuas. ¿Y nadie caería enfermo? Sí, pero seguiría siendo una persona sana discontinua. Vamos, que aquí la única alternativa a persona sana discontinua sería estar muerto, que es una situación fija y continuada.