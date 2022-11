Luis del Val: “María Jesús Montero y Nadia Calviño están gozosas porque el informe del BCE no es vinculante”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el aviso del Banco Central Europeo al Gobierno de España, y de la reacción de las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño:













Doña María Jesús Montero y doña Nadia Calviño están gozosas, porque el informe del Banco Central Europeo, donde les dicen que eso del impuesto especial a los bancos resulta algo mostrenco, no es vinculante. Claro que no es vinculante. Mañana, los críticos teatrales de ABC, Diego Doncel o Julio Bravo, dicen que la obra que acaban de estrenar en el Teatro Bellas Artes es una birria, y lo dicen también otros críticos, y el empresario, Jesús Cimarro, no quita la obra de cartel, porque las críticas no son vinculantes.