Luis del Val: "Francina Armengol hace lo que le dice Podemos como expropiar pisos para sostener su sillón"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Baleares y su presidenta, Francina Armengol:

"Francina Armengol ya era independentista cuando estudiaba Farmacia en Barcelona para poder trabajar de boticaria en el establecimiento que tenía su padre. Y tiene todo el derecho a ser independentista, criar canarios flautas o pertenecer a cualquiera otra secta. Lo malo es que de boticaria -profesión respetable y que en la pandemia está demostrando su valor y profesionalidad- ha pasado al poder autonómico de Baleares y, en lugar de tener el sentido común de gestionar el dinero del contribuyente para mejorar la vida de los ciudadanos, toma medidas que se la estropean, medidas peligrosas como la obligación de que médicos y enfermeros hablen correctamente catalán. Bueno, en Baleares el personal sanitario lo que necesitaría hablar es inglés y alemán, porque les llegan miles de pacientes que ni hablan castellano, ni hablan catalán, pero el sectarismo de doña Francina ha impulsado una huida de enfermeros y médicosque está afectando a la normal atención. En Baleares, algunos enfermos de cáncer sólo ven al oncólogo por la pantalla del ordenador. Y la atención primaria tiende a desbordarse. No sólo porque si un cirujano no se convierte en licenciado en filología catalana ni puede ascender, ni tener complementos, sino por el precio de los alquileres. Bueno, pues doña Francesca, o doña Francina, ha expropiado 56 pisos, con lo que logrará que los alquileres suban más en los próximos meses, y la inversión de capital en el sector turístico -precisamente ahora- se retraerá o desaparecerá por la inseguridad jurídica que pasa de amenaza a certeza.

Lo peor de todo esto no es el error, y la tropelía que supone que una madre que llega a urgencias con un hijo quebrado vaya a preguntar si el médico le hablará en catalán, lo malo de este ridículo es que viene acompañado de esa expropiación dictada por sus socios de Gobierno, Unidas PodemAs y sus mariachis. Y mucha, mucha gente en Baleares, puede opinar que doña Francesca o doña Francina, no lo hace porque esté convencida de que eso es positivo, sino que toma esas medidas para sostener su sillón, porque si no obedece a sus socios, deja de ser presidente. ¿Conocen a algún otro gobernante que sacrifique a sus votantes por seguir en el Poder? El bingo es correcto ¿algún bingo más?".

