"El Sánchez acorralado es el más peligroso y en los próximos meses nos espera una guerra sin cuartel"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras la Ejecutiva federal del partido socialista, que se ha reunido por primera vez desde que su secretario de Organización, Santos Cerdán, presentase su dimisión por el caso Koldo.

El presidente ha pedido perdón nada más comenzar a las mujeres: "quiero que los ciudadanos, y en especial las mujeres, sepan que los audios que hemos escuchado nos repugnan. Son unos tiempos difíciles para la familia socialista". Además, Sánchez ha continuado diciendo que "pese a este error, hemos avanzado mucho en estos siete años".

Al margen de todo esto, posteriormente el secretario general del PSOE ha comentado una serie de medidas que van a llevar a cabo los socialistas tras todo lo sucedido. Hasta cuatro decisiones que ha enumerado detalladamente. Después, ha llegado el momento de negar el adelanto electoral, como ya hizo hace tan solo unos días.

Las reacciones a las palabras del secretario general del PSOE no se han hecho esperar. Jorge Bustos, director de Mediodía COPE, ha afirmado que "en la situación en la que está él, en la absoluta precariedad, saca fuerzas de flaqueza no solo para no avergonzarse, sino para arremeter".

"Hemos visto a un Sánchez orgulloso y desafiante que redobla el reto a todos los grupos parlamentarios. A los que le invistieron a ver si tienen narices de no seguir apoyándole, y a la oposición insultándolos, mintiendo e inventando delitos que no solo se han negado sino que se han archivado", ha dicho para resumir la comparecencia del presidente.

"Este es Pedro Sánchez: cuanto más acorralado está, más huye hacia adelante. Entonces en los próximos meses lo que nos espera es una guerra sin cuartel. Una guerra contra el estado, los jueces, periodistas, oposición, intentando acelerar la amnistía, la reforma Bolaños... el puro estilo Sánchez. El Sánchez más acorralado es el más peligroso", ha concluido.

ESCÁNDALO EN EL PSOE

Además, otra de las noticias destacadas del día es que el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido la baja de militancia en el PSOE. Un hecho por el que Sánchez se ha visto obligado a reestructurar su partido para tratar de sobrevivir al escándalo que está sacudiendo a los altos cargos de la organización.

Cristina Narbona, Ana María Fuentes, Montse Mínguez y Borja Cabezón han sido los elegidos para hacerse cargo de la secretaría de Organización del PSOE en sustitución de Santos Cerdán tras su dimisión por señalamientos de corrupción por parte de la UCO de la Guardia Civil. Será de forma interina hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio.

También Bruselas ha dicho que va a investigar si se han utilizado los fondos cedidos a España para alguna causa ilícita, y si ha sido así, tomará las medidas que sean necesarias. En cualquier caso, veremos cómo evolucionan los acontecimientos para seguir de cerca todas las noticias en torno a la política española.