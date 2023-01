Luis del Val explica los motivos por los que asistirá este sábado a la manifestación por la Constitución

No soy de ir mucho a las manifestaciones, pero hay tres factores que me animan a ir a la manifestación de mañana, en Cibeles. La primera es que no la convocan partidos políticos, ni sindicatos. La segunda, es la indignación que me entró cuando la delegada del Gobierno en Madrid prohibió que la manifestación se celebrara en Colón, mintiendo con la misma solemnidad con la que miente el presidente del Gobierno, diciendo que ya habían solicitado ese lugar otras personas. Mentira. Y ya, la tercera, cuando Pedro I, El Mentiroso, ayer, tras la cumbre hispanofrancesa, y la habitual exhibición de grosería normalizada de los secesionistas, acusó a la manifestación de mañana como de personas que iban en contra de la Constitución.