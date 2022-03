Luis del Val: "Estamos en buenas manos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las medidas para superar la inflación de nuestro presidente que es, además, doctor en Economía:









"Si sigue creciendo la inflación, llega un momento en que vas a comprar un perro y te piden un millón de euros. Ningún problema: siempre lo podrás cambiar por tus dos gatos que valdrán quinientos mil euros cada uno. La suerte que tenemos de que presida el Gobierno un doctor en Economía es que se las sabe todas, y de ahí sus dos grandes descubrimientos: que los precios huelen las guerras como los caballos huelen la tormenta, y por eso teníamos una inflación del 7 % semanas antes de que empezara la invasión de Ucrania, y que el polvo sahariano también influye en los precios, hipótesis brillante que pronto se estudiará en las universidades.

Sí, es cierto que somos el país de la Unión Europea donde la inflación es más alta, y que nos mojaba la oreja hasta poco Bélgica, pero ya la hemos superado, porque Bélgica ha tenido la suerte de que no le llegara la calima del polvo sahariano.

Usted y yo, que no somos doctores en Economía, cuando en nuestra casa los ingresos disminuyen, intentamos que disminuyan los gastos, sobre todo los que no son imprescindibles, pero nuestro doctor en Economía, como experto, tiene una partida de 20.000 millones para el ministerio de esta chica tan lista que propone que a la teniente se le llame tenienta, y poder explicarlo a los jóvenos, jóvenas, y jóvenes, a los que, cuando cumplan los 18 y puedan votar, se les darán 400 euros para que se lo gasten en comics y en ir al cine. A lo mejor sus padres no pueden pagar el recibo de la luz, pero no vayamos a frustrar a los chicos, chicas y chiques.

Lo único que me inquieta, y me hace pensar que las cosas no estén tan bien, es que un concejal del ayuntamiento de Barcelona, amigo de Ada Colau, convocó unas oposiciones a funcionario, a las que se iba a presentar él mismo. Ante el escándalo, renunció, pero, tranquilos, se presentará su mujer, que ya tiene un cargo a dedo. Emocionan estas vocaciones de servicio, dispuestas a seguir sacrificándose por los demás, eso sí, con una nómina perpetua. Alivia también saber que a la Fiscal General del Estado, cuando la cesen, ya le han buscado la categoría más alta. Estamos en buenas manos. Y si un perro llega a costar dos millones de euros, seguro que los gatos se ponen a millón. Ningún problema".

