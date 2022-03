La primera clave del día de Herrera: la lista de medidas de Sánchez contrarias a la recuperación económica

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el dato anticipado del mes de marzo, publicado este miércoles por el INE, que lo sitúa en un 9,8%.

"Qué caro se pone todo, es una cifra de IPC temblorosa", arrancaba diciendo el comunicador. Recordaba entonces que "la inflación está en dos dígitos en algunas CCAA", y que "estamos cerca de pasar el 10% más caro este mes respecto al mismo del mes pasado". A continuación, Herrera se ha hecho varias preguntas: "¿Hay algún plan, hay alguien al potro lado? El plan es no bajar impuestos porque dicen que es perjudicar el estado del bienestar de algunos. ¿Alguien habla de reducir gastos del estado? En absoluto".

En su análisis, ha asegurado que "todo llega tarde y todo se queda corto" y se cuestiona "cómo se va a hacer frente a la subida de las pensiones". "Una apologeta del antagonismo está pidiendo unidad, es pedro Sánchez. Para conseguirla debe respetar la verdad y los procedimientos. Tienes que negociar, rectificar. No ser un cínico que buscas sumisión. Es su culpa haber hecho lo contrario a lo que ha debido", ha asegurado.

"Ha subido impuestos, ha disparado el gasto público, ha ampliado el Gobierno, ha pisoteado todo atisbo de pacto de estado, ha privatizado los fondos europeos para repartirlos a su antojo, ha aprobado leyes que atacan a las empresas, a la propiedad privada, a los trabajadores y autónomos y a la propiedad privada", ha enumerado Carlos Herrera las medidas de Sánchez contrarias a la recuperación económica.

Se ha preguntado entonces si "en algún momento ha propuesto negociar algo para que los demás le apoyen o solo quiere evitar una oposición dura", al mismo tiempo que ha cuestionado "por qué tenemos la inflación más alta de la UE cuando otros países dependen mucho más del gas ruso".

Y ha añadido: "Calviño dice que con lo que ha aprobado el Gobierno, tarde y mal, esto se va a arreglar. Ella sabe que lo que se publicó en el BOE y defendió Sánchez es papel mojado con el dato del IPC. El gobierno se comprometió a subir pensiones conforme al IPC, si lo cumple, se va a tener que sacar 10.000 millones extra de la manga".

"Sánchez, con su mascarilla dorada, exigió unidad. Pide unidad y apoyo el que obligó a los partidos a leerse, rápido y corriendo a leerse las casi 200 páginas del BOE publicadas a las 8 de la mañana y que se aprobaban una hora después. Lo último de Sánchez ha sido hacer un batiburrillo de temas para no dar respuesta sobre ninguno. la sociedad española sigue sin saber por qué Sánchez ha decidido dejar de lado al pueblo sahariano. Le da igual lo que le digan. Él sale ahí y casi da las gracias porque le hayan apoyado, cuando no le han apoyado. Lo de este tío es de traca y está claro que no consiguió dar la sensación de unidad que quería", ha dicho Herrera respecto al presidente del Gobierno