¿Cómo se calcula y qué productos se tienen en cuenta para el IPC?

El Gobierno de España confía en el efecto positivo que tendrá en la economía el plan implementado para hacer frente al aumento de la inflación. Este aumento de los precios ha experimentado un crecimiento del 9,8% en marzo, un dato que no era tan alto desde el año 1985, pero se muestran confiados. El Ejecutivo considera que el acuerdo en la Unión Europea para poner un precio de referencia del gas e impedir que fije el resto de generación de electricidad va a "permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida". Sin embargo, desde Funcas, centro de análisis de investigación económica y social, consideran que el plan económico para reducir la inflación tendrá poco impacto y solo reducirá este incremento en un punto según sus estimaciones.

La inflación en España cada vez es más alarmante y la subida de precios marca su mayor cifra desde hace 37 años. Esto repercute en la pérdida de poder adquisitivo debido a que al aumentar el precio de los productos, el dinero pierde valor. Este indicador se calcula en base al Índice de Precios al Consumo (IPC), que calcula la variación media que los precios de los bienes y servicios sufren en un tiempo y un territorio determinado. Para calcular el IPC se recogen una serie de productos que se conciben como representativos para evaluar cuál es el precio de la cesta de la compra y por tanto cuál es el coste de la vida.

Productos de la cesta de la compra del IPC

Estos bienes y servicios para calcular el IPC están diferenciados en 12 categorías que comprenden casi 500 artículos que el Instituto Nacional de Estadística considera representativos, cada uno con una ponderación dependiendo del presupuesto destinado por las familias a ese bien o servicios.

Alimentación y bebidas no alcohólicas (22,6%). Comprende productos alimenticios como pan y cereales, carne, pescado y marisco, lácteos, aceites y grasas, frutas, legumbres y hortalizas, productos azucarados como miel o chocolate y otros alimentos como especias y condimentos. También bebidas sin alcohol como agua, café, té, cacao, refrescos o zumos.

Bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%). Se recogen bebidas espirituosas y licores, vinos, cerveza y tabaco.

Vestido y calzado (6%). Artículos de vestir, telas, calzado, artículos y accesorios como, corbatas, bufandas o gorros. Además, se incluyen gastos en reparación, limpieza y alquiler de prendas de vestir

Vivienda (14,2%). Engloba los gastos de vivienda como los alquileres, reales, los imputados, el mantenimiento y reparación de la vivienda como la factura de la luz, el agua y el gas.

Menaje (5,8%). Este grupo comprende el mobiliario, el equipamiento del hogar y los gastos corrientes de conservación de la vivienda. Por ejemplo: muebles, artículos textiles para el hogar, aparatos de calefacción y cocina como electrodomésticos, herramientas y bienes y servicios de mantenimiento de la vivienda.

Medicina (4,4%). Recoge los productos relacionados con la salud como los artículos farmacéuticos, materiales terapéuticos, servicios médicos o paramédicos, servicios médicos ambulatorios y servicios hospitalarios.





Transporte (13%). En esta categoría está la compra de vehículos, el mantenimiento de los vehículos personales y servicios de transportes.

Comunicaciones (3,6%). Comprende servicios postales, artículos de teléfono y fax y servicios de comunicaciones como Internet.

Ocio y cultura (6,4%). Este grupo recoge los equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, bienes como juguetes, equipo deportivo, mascotas, instrumentos musicales y demás artículos para ocio o cultura. También servicios recreativos y culturales como museos, bibliotecas, licencias y suscripciones como Netflix, prensa, libros o gastos relacionados con el turismo

Enseñanza (1,6%). A esta categoría pertenecen los gastos en educación de las distintas etapas, ya sea oficial o no formal.

Hoteles, cafés y restaurantes (13%). Comprende los servicios de restauración como restaurantes, cafeterías , servicios de catering o comedores

Otros (6,3%). Este grupo recoge bienes y servicios que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. En este entran los cuidados personales como peluquería y estética, joyería no declarada en vestido y calzado, protección social, servicios de seguros, servicios financieros no declarados en otra parte

Cálculo de la variación del IPC

Estos productos están en constante actualización, incluyendo los nuevos bienes y servicios relevantes del mercados y se eliminan los que caen en desuso.

Con la cesta del IPC fijada, se debe calcular el coste en los distintos periodos que se quieren calcular. Para ello, se consultan distintas fuentes como minoristas, supermercados, almacenes y negocios online. Además, se recogen datos en organismos estatales, empresas energéticas e inmobiliarias. Se establece un periodo base para que sea el punto de partida y con este se comparen las variaciones de precios.

Con todos estos datos, se divide el precio de las cesta de la compra entre los bienes y servicios en un periodo y otro y posteriormente se multiplica por 100 para calcular el porcentaje de aumento o descenso.