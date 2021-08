Luis del Val: “¿Cuánto contaminará la batería de un coche eléctrico y cuántos años tardará en degradadarse?"

En la escena final de “Con faldas y a lo loco”, cuando Jack Lemmon le confiesa a su enamorado que no es una mujer, sino un hombre, Georges Raft, imperturbable en su amor, se limita a contestar: “Nadie es perfecto”. Me acuerdo de esa escena cada vez que me veo en la obligación de confesar que conduzco un automóvil alimentados por diésel. Las miradas de desprecio se mezclan con las de conmiseración, y no me atrevo a decir cuál duele más. Por si fuera poco, cuando escucho a alguna de las talibanes ecológicas que nos gobiernan, referirse al diésel, siempre me asalta el temor de si seremos encarcelados sin juicio previo o, lo que sería peor, nos obligarán a llevar sobre la ropa una D amarilla para que todo el mundo se entere de quiénes somos. Con la pesada carga de admitir que soy el gran culpable del cambio climático, me he dedicado a explorar las posibilidades de dejar de ser un ciudadano apestado, y estoy perplejo.

Me dicen que los coches híbridos son una transición que durará poco y que el futuro es el coche eléctrico. Pero los coches eléctricos son caros. Me explican que son caros porque no hay mucha demanda. Luego, poseen poca autonomía. Por ejemplo, están bien si vives en Calatayud, y no vas a salir de Catalayud o, como mucho, vas a ir y volver hasta Ateca que dista 14 kilómetros o te alargas hasta el Monasterio de Piedra. El problema es si quieres ir de Calatayud hasta Barcelona, porque no sabes cuándo llegas, ni dónde podrás repostar la carga de la batería. Y si tardarás 15 minutos o siete horas. Claro, te toca esperar 7 horas en Lérida a que cargue la batería y llegas a Barcelona al día siguiente. Luego, las baterías, como las del móvil, no son eternas, pero es que la batería de un coche eléctrico tiene la longitud de un armario de luna. ¿Qué sucederá con esas baterías contaminantes? Porque la pequeña pila del reloj de pulsera tarda en degradarse entre 500 y 1000 años. Y una sola basta para contaminar una piscina olímpica. ¿Cuánto contaminará la batería de un coche eléctrico y cuántos miles de años tardará en degradarse? Me consta que hay asuntos más urgentes. Pero he venido a COPE Alicante conduciendo un diésel con sentimiento de culpabilidad, y creo que voy a regresar algo liberado y sin vergüenza por conducir un diésel. Gracias por escucharme.