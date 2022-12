Luis del Val: “No concibo que se pudiera celebrar la Navidad sin la ceremonia previa e ineludible del sorteo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este jueves día 22 de diciembre:

Una de las hadas buenas de este programa es María Luisa Núñez, y el otro día me avisó de que mañana no habría comentario, porque se celebraba el sorteo de la Lotería Nacional. Y, claro, se me cayeron todas las navidades encima, porque cuando ya tienes cierta edad, o sea, mucha edad, la Navidad que vas a vivir viene acompañada de las decenas y decenas de navidades anteriores. Y, en todas, incluida ésta, el cohete anunciador es esa especie de cantinela de los niños de San Ildefonso, que llega a mis oídos como el preludio de la sinfonía de estos días agridulces, tan cargados de esperanzas como de recuerdos.