Luis del Val: "La Chulería Secesionista se siente inmune porque Sánchez inclina la cerviz y les obedece"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la chulería de los secesionistas contra la sentencia del Supremo:









"Si los secesionistas catalanes conocieran el español que se habla en Puerto Rico y en la República Dominicana, cuando Pedro I, El Mentiroso, visitara el ensayo de nación totalitaria que están llevando a cabo en Cataluña, le llamarían El Ñangotado, con eñe de España. Les ahorro acudir al diccionario porque allí, al otro lado del Atlántico, llaman ñangotado al que se humilla, al servil, al pelota. Prueba de ello es que, a los pocos minutos de que el Supremo dictara sentencia, obligando a que en las escuelas catalanas se imparta un mínimo del 25% de las clases en castellano, salieron los portavoces de la Chulería Secesionista para proclamar que se pasan la sentencia del Supremo, junto al orificio al que con tanta gracia glosó don Francisco de Quevedo y Villegas.

La Chulería Secesionista ultima la tarea de convertir la escuela en una escuela del chivatazo y la delación. Fomentarán que los niños se chiven del que se atreva en el recreo a hablar en castellano, e inducirán a que los profesores delaten a sus compañeros que no impartan el ciento por ciento de las clases en catalán. La delación, ya saben, es el refugio de los cobardes y los envidiosos, y de las escuelas de la Chulería Secesionista van a salir grandes envidiosos y cobardes de provecho. Los catalanes que estén en contra de este sistema totalitario y se sientan un poquito, aunque sólo sea un poquito, españoles, lo tienen difícil, porque El Ñangotado no moverá un dedo para defender la sentencia del Supremo, ni lo moverá la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, como no ha hecho nada para que el 90% de los ayuntamientos en Cataluña pongan la bandera española, según la Ley.La sumisión de este Gobierno de cobardes, que amparan el delito con los indultos o la dejación, culmina, hoy, con la entrega de un préstamo de 34 millones de euros a una empresa de menús escolares,que creció y se enriqueció a la sombra del secesionismo, y niega unos pocos miles de euros para reparar las instalaciones de la comisaría de Vía Layetana, como dejaron sin contestar, en sede parlamentaria, a la secesionista que expresó su odio a la Guardia Civil y a la Policía. La Chulería Secesionista se siente inmune, porque Pedro I, El Mentiroso, alias El Ñangotado, inclina la cerviz y les obedece".













