El detenido por matar a su padre en Almería dijo ante una asistenta que le pegó borracho

El detenido como presunto autor de un delito de homicidio en Almería tras la muerte de su padre, el abogado experto en derecho urbanístico Vicente Esteban Fernández-Capel, quien fue parlamentario andaluz por el Partido Demócrata Popular (PDP) en 1986, admitió ante una empleada de hogar que le había golpeado borracho.

Según el auto de ingreso en prisión, al que ha tenido acceso EFE, indiciariamente se concluye que el arrestado mantuvo una pelea con su progenitor entre la medianoche y las dos de la madrugada del pasado 8 de mayo en el domicilio en el que ambos residían en una céntrica calle de la capital almeriense.

La juez considera que de lo investigado se desprende que el arrestado habría propinado diversos golpes en la cara a su padre, ya que la víctima presentaba múltiples heridas en el rostro y la cabeza, con formas de uñas clavadas o incluso un mordisco, así como en la nuca.

Subraya que estas lesiones son incompatibles con lo que manifestó el sospechoso al ser detenido por el Grupo IV de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, ya que dijo a los agentes que fruto de la riña le dio un guantazo y seguidamente se fue a dormir a su habitación, de forma que su padre se quedó en la cama de su dormitorio.

La magistrada precisa que antes de esto, sobre las 08:35 horas del 8 de mayo, cuando la empleada del hogar llegó al domicilio de la víctima y su hijo, que es también abogado, encontró apagadas todas las luces menos las del dormitorio de la víctima, a quien halló parcialmente tendido sobre la cama e inconsciente, con manchas de distinto tipo en la cara y en los orificios de la nariz y oídos.

Alertó al hijo de la víctima, que se encontraba en su dormitorio, y trató de despertar sin éxito al letrado Fernández-Capel, momento en el que el ahora detenido le habría manifestado: He sido yo, anoche llegué borracho y le pegué fuerte, le di un gran bofetón, es que llevaba desde el miércoles sin hablarme y como ayer estaba hablando y no me hacía caso le di un bofetón.

La trabajadora habría llamado a una ambulancia para trasladar a su padre al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, aunque la mujer ha apuntado que el investigado quitó la sabana bajera de la cama de su progenitor, llena de vómito y sangre, y la instó a meterla en la lavadora.

Como consecuencia de la agresión la víctima fue ingresada en la UCI de dicho hospital, donde falleció sobre las 16:30 horas del 8 de mayo de 2024 y su hijo fue detenido horas antes.

Practicada la autopsia, el informe preliminar señala como causa de la muerte hemorragia cerebral en estudio y se constató que el cadáver presentaba hematomas y heridas de diversos tamaños, lo cual evidencia que hubo varios golpes que pudieron desencadenar la hemorragia cerebral y consiguiente fallecimiento.

Todo ello ha llevado a la juez a acordar este viernes el ingreso en prisión, provisional y sin fianza del detenido por un delito de homicidio.

Por otro lado, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a EFE, el detenido fue juzgado anteriormente en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería por un delito de maltrato habitual a su exesposa. La condena fue de dos años de prisión y prohibición de aproximación a su esposa, aunque fue suspendida al carecer de antecedentes.