Luis del Val, ante la situación de RTVE: "No conozco una empresa donde haya tanto talento desperdiciado"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de Herrera en COPE en la actual situación del ente público RTVE que tiene presidenta provisional, Elena Sánchez, tras la dimisión del anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero:

"Parece que RTVE se va a llenar de comisarios políticos, pero a mí no me asombra, como no me asombraría que en un burdel contrataran putas nuevas. No conozco una empresa donde haya tanto talento desperdiciado, tantas personas conocedoras perfectamente de su oficio, tanto despilfarro económico y tanto intento de control político, por parte de quienes la dirigen. Creo que el más honesto fue Carlos Robles Piquer, que mantuvo como director de RNE a un conocido socialista, y periodista honesto, Eduardo Sotillos, y llevó a cabo una labor clara y limpia.

En estos momentos el Ente cuenta con más de 6.000 empleados y este año la deuda llegará a los 600 millones de euros. Por comparar, hay un grupo audiovisual, A3 Media, que tiene menos de 2.000 empleados y mantiene Antena 3 TV, la Sexta, tres emisoras más de televisión, una cadena radio y gana dinero.

A los dirigentes que el partido gobernante de turno lleva a RTVEnunca parece importarles el dinero, ni la rentabilidad, sino el control político, y mucho más cuando se acercan las elecciones, como es el caso. Y, siempre, el Gobierno de turno se olvida que los Gobiernos pierden elecciones a pesar de que tengan a RTVE a su favor, de la misma manera que las ganan aunque tengan a la humilde COPE en contra. Porque los medios controlamos a través de las noticias y de la opinión, pero el votante juzga la manera de gobernar, y eso no lo hacen las emisoras de radio o de televisión, ni los periódicos.

Y, junto a tanto talento desperdiciado, naturalmente cada Gobierno ha enchufado su puñado de inútiles, algunos de los cuales comenzaron como comisarios políticos y, luego, se quedaron en la plantilla hasta alcanzar esa cifra de 6.000 empleados que, más que una plantilla, parece un ejército. Envío un abrazo a mis colegas honestos e inteligentes, que los hay, y muchos, tanto en Radio Nacional de España como en TVE, y les ruego paciencia con los nuevos comisarios que creen que van a evitar la derrota estrepitosa de una manera de gobernar, la de Pedro I, El Mentiroso, que sólo se podría sostener con todos los medios de España sometidos a una dura dictadura".