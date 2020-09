Del Val: "De propaganda en propaganda hasta la muerte final"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en las contradicciones del Gobierno de Sánchez e Iglesias:

"Tengo la desoladora impresión de que hoy estamos peor que ayer, pero mejor que mañana, porque es bastante posible que mañana empeoren las cosas. No es el pesimismo, sino la constatación continuada de que los granos de arena se acumulan y asistimos a la formación de la duna. Ayer, la ministra de Trabajo, después del meritorio acuerdo con las normas del teletrabajo, retrocedió hasta la adolescencia entusiasta y anunció una catarata de reformas laborales. Me quedé perplejo. Volver a la ideología de la contrareforma laboral, cuando todos nos advierten de la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, me pareció como si nos anunciaran que va a faltar comida y un miembro del Gobierno nos informara con alegría que, tranquilos, se iba a endurecer el reglamento del envasado y etiquetado de alimentos. ¿¡Pero qué alimentos si nos anuncian que no vamos a tener comida para todos!?

Escucho al ministro de Sanidad recomendar que los madrileños salgamos a la calle lo imprescindible, o sea, si se han acabado los biberones y el niño se puede morir de hambre, y, a continuación, el vicepresidente de ese mismo Gobierno, anima a que los madrileños salgan a cientos, a miles a la calle para manifestarse, que debe entrar dentro de las necesidades imprescindibles.

El virus nos pillará discutiendo la ley de Memoria Histórica

Todavía no te has repuesto de estas preocupantes paradojas, cuando constatas que el siempre altanero presidente del Gobierno, se muestra sumiso y servil con los secesionistas catalanes, y se opone a que el Rey de todos los españoles presida el acto en Barcelona de la entrega de diplomas a los jueces, jueces para toda España.

Hoy, Juan Eslava Galán, en una magnífica tercera de ABC, recuerda que cuando los turcos entraron en Constantinopla, los lilas de los bizantinos estaban muy ocupados discutiendo si los ángeles tenían o no tenían sexo. Bueno, a nosotros la extensión del virus, al que se le oponía una comisión de expertos que nunca existió, nos pillará discutiendo de la ley de la memoria histórica, asunto entretenido para comentar en los velatorios, pero con el problema de que, tal como muestra el celo de nuestras autoridades, es probable que los velatorios estén prohibidos. De propaganda en propaganda hasta la muerte final".

