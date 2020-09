González Ferrari, sobre la ausencia del Rey en Barcelona: "¿No quiere molestar Sánchez a sus socios indepes?"

Miro y observo un nuevo e inquietante síntoma de la anormalidad política que vive España. No es un dato menor que el Jefe del Estado no asista por primera vez a la entrega de despachos a los nuevos jueces que tradicionalmente se celebra en Barcelona salvo el pasado año que, con motivo de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución, se trasladó a Madrid. Según el Consejo General del Poder Judicial Zarzuela había confirmado la presencia del Rey al acto, pero en la tarde de ayer desde Palacio se informó de que Felipe VI, al final, no acudirá el viernes a Barcelona.

La falta de información fiable, marca de la Casa, de la Casa Común de los españoles, no de la del Rey que se limita a dar la callada por respuesta en esta ocasión, invita a todo tipo de interpretaciones y, lo que es más preocupante, de especulaciones. ¿Habrá sido el gobierno, como afirman algunos, quien ha vetado al Monarca por razones de seguridad? Si fuera así el ministro del Interior, como mínimo, debería estar ya en su casa. ¿No es capaz Sánchez de garantizar la integridad física del Monarca, o simplemente no quiere molestar a sus socios separatistas? Lo primero sería grave. Lo segundo que mucho me temo que es lo que más se acerca a la verdad, es intolerable, y refrenda los peores temores de la España que asiste, entre impasible y acobardada, al desmantelamiento de cuarenta años de concordia.