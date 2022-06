Del Val: ”En los partidos políticos reflexión significa pensar qué posición toma uno para no quedarse en paro"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el PSOE tras su derrota en las elecciones andaluzas:













Me imagino que hoy, martes, habrá Consejo de Ministros, y espero que la expresión risueña de doña Isabel Rodríguez se les contagie a todos, porque la reunión del PSOE de ayer parecía el anuncio de una solvente empresa de pompas fúnebres. Doña Isabel Rodríguez es muy joven, pero si hubiera vivido en tiempos de Noé -y no en Puertollano- a lo mejor le hubiera dicho que iban a ser cuatro gotas, y Noé igual no construye el arca.