Del Val, a los Reyes Magos: "Pido que Ortega Smith se dé de baja en el Sindicato Nacional de Chulos"

Voy a leer la carta que, hace unos días, les escribí a los Reyes Magos: Majestades, os pido perdón, porque este año solicito cosas que son casi imposibles de lograr, a pesar de sus mágicos poderes. Me gustaría que, la semana que viene, cuando el termómetro baje a los cuatro o cinco grados bajo cero, no me encuentre con ninguna pobre esclava de la moda, con los pantalones vaqueros rotos a la altura de la rodilla y del muslo, permitiendo que la gélida temperatura penetre hacia sus tiernas carnes, y contribuya a aumentar el colapso de los hospitales.

Os pediría que, tal como se están poniendo las cosas en Madrid, los que no tenemos dinero para cambiar de automóvil y, mucho menos, adquirir un coche eléctrico -que paran ir de aquí a Alicante, casi tienes que echar el día- no seamos detenidos por orden del señor alcalde, cuando circulemos por la M-30, porque nos hará sentirnos, como si participáramos en alguno de los homenajes a algún asesino de ETA, organizado por ese partido, progresista bajo palabra de honor de Pedro I, El Mentiroso, y que los cobardes delegados del Gobierno jamás desautorizan.