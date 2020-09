Del Val: "Salvador Illa, el héroe que llevó a los madrileños a la ruina"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en varios ministros, el de Universidades, el de Sanidad...:

"El eventual Torra ha sido despedido, o inhabilitado, mientras el Prófugo, sigue con contrato fijo en Bélgica, y puede que se jubile allí, porque los secesionistas están metidos en las luchas por el poder, y puede que tenga razón el bolero, y eso de “dicen que la distancia es el olvido" cristalice en la realidad de Puigdemont.

A pesar de lo que el ministro de Justicia temía, no pasó nada con la inhabilitación de Torra, excepto que se vendieron algunas cabezas de cerdo, que suelen ser las preferidas por las cabezas de chorlito. La teoría del ministro Campos sobre la alteración de la convivencia puede que se estudie, y, a lo peor, quitamos los guardas de seguridad de los bancos, que tanto alteran la convivencia con los atracadores, y dejamos ya de vigilar a los traficantes de La Línea para que la convivencia vuelva a sus cauces, y no anden los narcos pegándose tiros con la Guardia Civil, gracias ministro, le llamaban en Andalucía ministro estrella, pero puede que ignoraran su vocación por mirar a la Luna. Y luego está el siempre desaparecido ministro de Universidades, nacido en Hellín, provincia de Albacete, pero que se operó de albaceteño en Barcelona, contrajo el virus del secesionismo, y, luego, en París, se le agravó, y el pobre sufre mucho, sobre todo por el afecto que antes le tenía a Felipe VI, al que dio clases, pero el discurso del 3 de octubre de 2017 no le agradó, ese discurso que justifica todo un reinado, y que nos salvó del desastre provocado por los amiguitos y colegas políticos del reaparecido ministro de Universidades, un aciago y nada heroico uno de octubre.

Y todo, todo está relacionado con Cataluña, porqueel ministro de Sanidad, Illa, el que hace unos meses desaconsejaba el uso de mascarillas, el portavoz del comité de expertos que nunca existió, ahora le ha entrado una profunda preocupación por Madrid, y quiere que los madrileños no salgamos de casa, aunque los mal pensados dicen que Salvador Illa aspira a moverle la silla a Miquel Iceta, y todo esto de la toma de Madrid puede ser politiqueo muy bien visto por sus futuros votantes, imagínense el héroe que encerró a los madrileños y los llevó a la ruina. ¿A quién se le ocurrió bautizarlo como Salvador? Salvador de comités de expertos".

