La lección que se llevó Imanol Alguacil de su madre, a punto de fallecer: "No dejes de luchar y no dejes de sonreír"

Publicado el 18 may 2025, 23:14 - Actualizado 18 may 2025, 23:20

Imanol Alguacil no pudo dar una última rueda de prensa más emotiva en Anoeta. En un día en que la afición de la Real Sociedad le sorprendió con un tifo dedicado a él, y en un día en que los jugadores le dedicaron, con cariño, los goles y la victoria frente al Girona, Alguacil no pudo estar más agradecido y emocionado.

Su misión principal ha sido el de dar las gracias por su temporada al frente del equipo de sus amores: "No me merezco tanto cariño. Hemos hecho cosas bonitas, pero lo de hoy ha sido espectacular. Una persona no puede pedir nada más".

EFE Mikel Oyarzabal celebra el 2-1 de la Real Sociedad al Girona con Imanol Alguacil

Por eso, por encima de los mayores logros de la Real en todo este tiempo, "más allá de todos los triunfos, para mí el trofeo más grande me lo he llevado en este último partido, ver a mis jugadores conmigo desde que anuncié que me iba, y toda la gente. Estoy súper, súper agradecido". Y para ello citó a todas las partes involucradas en los éxitos del club durante estos seis años: "Yo he sido parte de esto, pero sin el trabajo diario de mi staff, de los jugadores, de la directiva, de la prensa... Todos me habéis ayudado mucho".

Sin embargo, lamenta que esta temporada no haya sido como esperaba: "La temporada de este año ha sido un mazazo. He llegado agotadísimo. Y eso que estuvimos cerca de dos finales. El día de hoy, recibir este cariño es más grande que cualquier Copa".

Se marcha con el consuelo de saber que deja a la Real Sociedad preparada para retos más importantes: "Siempre he sentido la Real Sociedad, tuve la suerte de ser jugador y ahora me ha tocado vivir esta etapa. Es lo que quería: despedirme de la mejor manera posible. No abandono el barco, creo que lo he dejado en buen puerto y con los víveres hasta arriba, preparado para faenar en mares importantes. Me voy en paz".

El pasado mes de abril, el técnico de Orio anunció que dejaría la Real Sociedad el 30 de junio. Recuerda que no fue fruto de "un calentón", sino una decisión meditada: "No renové porque tenía claro que eran muchos años y que quería seguir aquí, pero es lo que sentía. Quería renovar pero quería renovar ganando. El único motivo por el que me voy es porque he dejado de ganar. El mejor reconocimiento que me podéis hacer es poniendo en vuestros titulares que Imanol se fue porque dejó de ganar", pidió a los periodistas.

También compartió un momento muy emotivo que se acabó convirtiendo en su motor de vida. Cuando tenía 14 años, Alguacil tenía a su madre en Pamplona ingresada por un tumor terminal, "tomando la quimio de hace 40 años, que era brutal". Una semana antes de fallecer, "me llevaron a verla a Pamplona, siendo yo inconsciente de que me llevaban para despedirme de ella. Y lo único que me dijo es 'No dejes de luchar y no dejes de sonreír' Y es lo que he hecho toda mi vida. Esa fuerza me la dio mi madre".

El otro 'debe' con el que se marcha es no haber podido ganar un título con la afición en las gradas. Alguacil conquistó la Copa del Rey del año del covid, que se aplazó a 2021, en la que ganó al Athletic en un estadio en el que no se había llegado de nuevo a la normalidad.