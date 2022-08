Del Val: “Si has cometido algún delito, y no eres del PSOE, ni secesionista, no tendrás derecho al indulto"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los indultos que ha llevado a cabo el Gobierno y los que está por conceder, como el que se espera de José Antonio Griñán tras la sentencia sobre los ERE:









Garantiza el artículo 14 de la Constitución Española que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. Bueno, pues nos hemos cargado el famoso artículo, y ya nos hemos dado cuenta de que no todos los españoles somos iguales ante la ley, porque si has cometido algún delito, y no eres del PSOE, ni secesionista, no tendrás derecho a que te concedan un indulto.