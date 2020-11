Del Val: "Gracias a la ley Celaá, el título de bachiller será equivalente al carnet de conducir o al culo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE"en la eliminación de los inspectores de educación en la LOMLOE:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Solemos ser indulgentes con los adolescentes, que exhiben ese infantilismo ideológico, tan repleto de ingenuidades como de ignorancia, pero cuando la adolescente va a cumplir los setenta años y logra aprobar una mostrenca ley de educación, el asunto es para preocuparse.

Gracias a la ley Celaá, el graduado escolar o el título de bachiller será equivalente al carnet de conducir. ¿Conocen ustedes a alguna persona, por muy torpe e indolente que sea, a la que le hayan negado el carnet de conducir? A nadie. Pues el título de bachiller será como el carnet de conducir o como el culo, que, mira por donde, todos tenemos uno.

Pero además de esos delirios, creyendo que la igualdad se logra sin esfuerzo, hay un servilismo lacayuno ante las exigencias del totalitarismo secesionista, que va más allá del destierro del español de un territorio español, porque para completar que Cataluña sea un soviet tiránico, la sumisa ministra se carga un cuerpo de tanto prestigio y tradición como el de inspectores de Enseñanza. Hasta ahora, además de un currículo ejemplar, el inspector debía superar unas duras oposiciones, lo mismo que los jueces, los notarios o los inspectores de Hacienda. Ya no. Celaá quita las oposiciones y los inspectores los nombrará el soviet catalán entre los que vea capacidad de liderazgo, ideal para ejercer el nepotismo, el amiguismo y el enchufismo. Es algo así como si los jueces no tuvieran que preparar oposiciones y los nombrara el secesionismo territorial.¡Pobres padres que no sean nacionalistas en Cataluña! Cuando recurran al inspector porque su hijo sufre acoso escolar y es castigado por usar el castellano en el recreo, no me extrañará que el inspector le ponga una multa al padre.

"La peor vaca del establo es la que más alto muge"

Los suyos, sus padres señora ministra, ejercieron su libertad yno la llevaron a la escuela pública. Usted, ejerció su libertad y no llevó a sus hijas a la escuela pública. Ahora, con el aprobado general encubierto, anula el ascenso social por el conocimiento, destroza la escuela pública, e impide la libertad de la que dispuso. Usted, que vivió en Irlanda, conocerá uno de los más populares refranes que circula por allí, ese que dice: “la peor vaca del establo es la que más alto muge”.

También te interesa

Luis del Val: "Con la ley Celaá, el niño saldrá escribiendo con brillantes faltas de ortografía"